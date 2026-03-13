Un total de 88 gallegos murieron en 2025 en lista de espera de servicios de dependencia, según un informe

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

En 2025 murieron 88 gallegos en lista de espera, 12 sin resolución de grado y 76 con derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio. Así lo indica el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y presentado este viernes en el Congreso de los Diputados.

Según el informe, consultado por Europa Press, el número de fallecimientos se redujo notablemente desde 2024 (345 muertes) a 2025 (88).

Las 76 personas fallecidas con derecho reconocido representan el 11,48% de las 662 personas que abandonaron la lista de espera durante el ejercicio.

No obstante, destacan los responsables del informe, el peso relativo de los fallecimientos en la reducción del limbo es "comparativamente reducido" respecto a otras comunidades, lo que indica que la disminución observada "no está determinada de forma principal por el impacto de las bajas por fallecimiento".

Así las cosas, Galicia atendió en el último ejercicio a 16.464 nuevos dependientes, lo que supone un 21,33% respecto al año anterior, siendo superior a la media nacional que se sitúa en un 10,45%.

Las personas desatendidas -- 'limbo' -- han descendido en 1.344 personas menos, lo que supone un 49,41% menos, situando su tasa en el 1,5%, mientras la media nacional se sitúa en el 8,7%. La lista de espera en Galicia es del 1,52%, frente al 11,10% de media nacional.

Destacan también que en el resto de los parámetros básicos del sistema muestra un avance con "crecimientos superiores" a la media del resto de las comunidades autónomas.

AUMENTO DE PRESTACIONES

En cuanto a las prestaciones, Galicia cerró el ejercicio con 42.855 nuevas prestaciones, de las cuales 25.117 (el 59%) corresponden a Teleasistencia. Pasando del 20,10% al 31,2% en su cartera de servicios en tan solo un año.

Así mismo, se produce un crecimiento en las Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), 36%, y en Prestación Económica Vinculada al Servicio (PVS) que pasa del 9% del año anterior a ser el 11%. Se mantiene el descenso en los, Centro de día y Atención residencial.

Los costes directos del sistema de dependencia por la gestión de las prestaciones y servicios durante el año 2025 se estiman en la cantidad de 498,9 millones de euros con las aportaciones de 42% de la administración autonómica, el 39% del Estado y el 19% restante por parte del usuario mediante copago.

El promedio de gasto público por persona dependiente en Galicia es de 5.134,6 euros (68,3 euros menos respecto al año anterior) y menor que la media nacional, de 6.015,1 euros.

Además, apuntan que Galicia ha generado 1.495 nuevos puestos de trabajo, un 76% más que el año anterior; a pesar del incremento en Teleasistencia y PECEF.

"ÉXITO" PARA LA XUNTA

Fuentes de la Consellería de Política Social e Igualdade, reivindican que estos datos, tal y como señala el informe, les otorga una puntuación de 6,8 sobre 10 (+1,5 puntos que el ejercicio anterior), siendo así la tercera comunidad con mejor puntuación.

Destacan que este informe manifesta el "éxito" del Plan de choque de la Xunta, que ha permitido resolver favorablemente en 2025 más de 86.000 expedientes y reducir en más de 2 meses los tiempos de espera.

"Aunque ningún número es positivo, Galicia sigue siendo, porcentualmente, la comunidad en la que menos personas fallecen esperando la resolución", remarcan.

Además, han vuelto a insistir en su reclamación al Gobierno central para que retire el recurso contra el plan y para que "cumpla la ley" y pague el 50% de la factura de la dependencia, "ya que por no hacerlo la deuda que acumula con Galicia en esta materia es ya de 2.900 millones de euros".