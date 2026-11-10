Los trabajadores gallegos, convocados a la huelga general 14 años después con Vigo de nuevo como plaza central

Archivo - Manifestación Huelga General 29 De Marzo 2012 - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores gallegos están convocados este miércoles 11 de noviembre a secundar una huelga general que es la primera tras 14 años, y que volverá a situar las manifestaciones centrales en Vigo, por separado. A las 12,00 horas saldrá la de la CIG, con la participación de su secretario xeral, Paulo Carril; y a las 11,30 horas la de UGT y CC.OO., con presencia de sus líderes, Cristóbal Medeiros y Amelia Pérez, respectivamente.

La automoción y los astilleros, así como la afluencia en las calles y también el consumo, servirán para medir el impacto del paro en la economía gallega.

Por un lado, la central nacionalista convoca 17 movilizaciones en toda la comunidad y hace "un llamamiento a la clase trabajadora gallega a paralizar la actividad económica y laboral y asistir masivamente a las marchas". Carril estará en la de Vigo, donde hará declaraciones a las 11,45 horas en el cruce de la Doblada.

Bajo el lema 'Galiza en loita por unha vida digna', la CIG exige a la Xunta y al Gobierno central un plan de choque que permita frenar "el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora".

Por eso, demanda "medidas contundentes" para paliar el encarecimiento de la vida, la 'pobreza salarial', la crisis de la vivienda, la precariedad y "la degradación de los servicios públicos mientras el gran capital obtiene beneficios escandalosos".

La huelga general, precisa, abarca a trabajadores de las empresas privadas y del sector público en todo el territorio gallego, incluido el personal funcionario, estatutario y laboral.

De hecho, la Xunta publicó el lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) los servicios mínimos en ámbitos como sanidad, educación, transporte y radio y televisión públicas, medida que impugnará la central nacionalista por considerarlos "abusivos".

Por su parte, los secretarios xerais de UGT, Cristóbal Medeiros, y CC.OO., Amelia Pérez, atenderán a los medios de comunicación a las 11,15 horas antes de que arranque la manifestación de las 11,30 horas de Vía Norte, también en Vigo.

La marcha viguesa será la principal de las nueve movilizaciones convocadas por ambos sindicatos en la comunidad gallega, donde hacen igualmente "un llamamiento a la clase trabajadora y al conjunto de la ciudadanía gallega a secundar masivamente la huelga general para reclamar salarios dignos, la reducción de la jornada laboral, mejoras en la salud de los trabajadores y el fin de la precariedad".

En un comunicado, UGT y CC.OO. apuntan que la convocatoria "pretende también denunciar las dificultades de acceso a la vivienda y reclamar a las administraciones públicas medidas para frenar la especulación inmobiliaria y la escalada de los precios que deterioran las condiciones de vida de la mayoría social".

"La huelga general del 11N quiere ser un punto de inflexión frente a un modelo económico que permite que crezcan los beneficios empresariales mientras empeoran las condiciones de vida de la mayoría social", subrayan.

Así, llaman a "convertir la indignación en movilización y a hacer de esta jornada una demostración de fuerza de la clase trabajadora para situar los salarios, la vivienda y los derechos sociales en el centro de las prioridades políticas".

MARICARMEN Y EL ADELANTO ELECTORAL

La convocatoria de huelga general se produjo después del malestar y las protestas que provocó el desahucio en Madrid (el pasado 23 de septiembre) de Maricarmen, la mujer de 87 años que días después (el 7 se octubre) falleció en el hospital.

El paro, recogiendo las reivindicaciones de colectivos como el Sindicato de Inquilinas, fue anunciado por UGT y CC.OO. el 5 de octubre y confirmado el 7, mientras que el registro formal ante el Ministerio de Trabajo se produjo el 19 de octubre.

En paralelo, la CIG, que ya había anunciado semanas atrás una campaña en contra de la carestía de la vida, se sumó a la convocatoria de las organizaciones estatales y la registró ante la Xunta el día 13.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó el adelanto electoral el día 5 de octubre, tras tumbar el Congreso de los Diputados los dos decretos con medidas en materia de vivienda que acababa de aprobar el Consejo de Ministros en respuesta al estallido social por el desahucio de Maricarmen.

LAS DOS HUELGAS DE 2012 EN GALICIA

El 29 de marzo de 2012, los principales sindicatos en Galicia --CC.OO, UGT y CIG-- elevaron por encima del 80% el seguimiento en esta comunidad de la jornada de huelga general contra la reforma laboral, mientras que la patronal gallega rebajó esta cifra al 30%.

Decenas de miles de personas, unas 85.000 según estimaciones de la Policía Local, y que los sindicatos elevaron a más de 100.000, participaron entonces en la manifestación central convocada en Vigo por UGT y CC.OO. en contra la de reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que secundaron la marcha de la CIG unas 50.000 personas, según sus cifras.

Meses después, el 14 de noviembre de 2012, tuvo lugar la conocida como huelga general europea, en la que una manifestación central convocada en Galicia por UGT, CC.OO. y CIG reunió en Vigo a 150.000 personas, según las estimaciones de los sindicatos, 125.000 participantes, según las cifras facilitadas a Europa Press por la Policía Local de esta ciudad.

La marcha iba encabezada por una pancarta con el lema 'Por la industria y el empleo' y se dirigió a la Plaza de América, donde se procedió a la lectura de un manifiesto, entre consignas contra el Gobierno de Rajoy.