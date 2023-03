Los trabajadores de Navantia amenazan con "intensificar" las protestas si no hay avances en la negociación del convenio

Los operarios del sector naval se manifestaron este jueves por varias zonas de la ciudad

FERROLm, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Navantia Ferrol han amenazado con "intensificar las protestas" si no se producen avances en la negociación del nuevo convenio y el plan industrial.

Lo ha asegurado el portavoz del comité de empresa, Miguel Pol, durante una movilización que ha llevado a los operarios del sector naval a manifestarse en la mañana de este jueves por varias zonas de la ciudad.

La marcha ha arrancado sobre las 10,30 horas desde el astillero en dirección al monumento al 10 de marzo, en el barrio de Recimil, y desde allí regreso a las instalaciones industriales, previo paso por la plaza de España.

"Estamos reclamando inversiones, un dique de nueva construcción, un compromiso incumplido de este gobierno y recogido en el anterior plan industrial", ha incidido el responsable sindical antes de añadir que otras reivindicaciones pasan por incorporar "más personal".

"La dirección no se cansa de decir que va a conseguir un montón de carga de trabajo, pero no sabemos con qué plantilla la va a hacer", ha detallado el representante sindical. "No somos suficientes", ha apostillado.

Pol ha pedio "un plan de formación para la industria auxiliares" y, interpelado por los medios de comunicación ante el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incorporar en el futuro hasta 1.500 trabajadores, el integrante de CCOO ha señalado que, por el momento, lo ven como una "falta de respeto"

"Y que además la ministra de Hacienda tenga desfachatez de anunciar ya un número en una comarca específica --en alusión a la Bahía de Cádiz-- no es asumible, no está sustentado en ningún argumento técnico o económico, y por supuesto, Ferrol no está dispuesta a negociar en estos términos", ha incidido.

POSIBLES CONTRATOS

En cuanto a los posibles contratos, Pol ha detallado que por el momento no hay cerrada una carga de trabajo. Así ha apuntado que "lo que hay son previsiones, una memoria del entendimiento con la Armada de Arabia Saudí en torno a cinco buques, pero no se han especificado y ni siquiera está concretado el propio contrato".

Además, ha incidido en que "están pendiente de otras armadas, como la de Australia, que pueden pronunciarse también sobre un posible contrato".

Sin embargo, los trabajadores dicen "no fiarse" de "tanto anuncio" y pide concreción que, en caso de que no llegue, avivará las protestas a la vuelta de Semana Santa.