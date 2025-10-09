Trabajadores de Ryanair en el aeropuerto de Santiago irán a la huelga el día 20

Archivo - 04 June 2025, Bavaria, Memmingen: A Ryanair passenger jet stands on the apron at Memmingen Airport. The plane was traveling from Berlin to Milan when it hit turbulence. Several people were injured and rescue teams were deployed at the airport in - Jason Tschepljakow/dpa - Archivo
SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Trabajadores de Ryanair en el aeropuerto de Santiago irán a la huelga el próximo lunes día 20 de octubre, según informa a Europa Press la delegada de la CIG y miembro del comité Yolanda Carnota.
Algo más de un centenar de personas, según sus datos, protestaron este jueves en la terminal compostelana frente al expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la compañía.
La convocatoria de huelga, registrada este miércoles, está convocada para Ryanair durante todo el día y para las demás empresas del aeroporto y alrededores ---como parkings o alquiler de coches-- parcial, de 12,00 a 15,00 horas.