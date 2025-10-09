Trabajadores de Ryanair en el aeropuerto de Santiago irán a la huelga el día 20

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Ryanair en el aeropuerto de Santiago irán a la huelga el próximo lunes día 20 de octubre, según informa a Europa Press la delegada de la CIG y miembro del comité Yolanda Carnota.

Algo más de un centenar de personas, según sus datos, protestaron este jueves en la terminal compostelana frente al expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la compañía.

La convocatoria de huelga, registrada este miércoles, está convocada para Ryanair durante todo el día y para las demás empresas del aeroporto y alrededores ---como parkings o alquiler de coches-- parcial, de 12,00 a 15,00 horas.