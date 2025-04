Trabajadores de Sargadelos en Cervo, "sorprendidos" y "preocupados", a la espera de "pasos" tras el aviso de cierre

Sin ningún "documento o finiquito" en la mano, prevén acudir a las instalaciones en la próxima jornada laboral, aunque estén cerradas

Trabajadores y trabajadoras de la factoría del grupo Sargadelos en Cervo (Lugo) se encuentran "sorprendidos" y "preocupados" por la situación generada después de que el administrador único del grupo Sargadelos, Segismundo García, comunicase por carta a Inspección de Trabajo y Seguridad Social que desde hoy se procedía al cierre de la planta.

En la propia carta remitida con fecha de este 2 de abril, Segismundo García recuerda el requerimiento hecho por la inspección: "Se deberá formar e informar a todos los trabajadores con posible exposición a sílice cristalina sobre los riesgos existentes para su salud...", recoge.

Y remite a una respuesta a ese requerimiento en la que él mismo se refería a la "manifiesta incompetencia" de la dirección "para saber proteger la salud de sus trabajadores y visitantes" e instaba al cierre y precintado de las instalaciones.

Ahora, indica que se atreve a "proceder al cierre de la planta de producción, con fecha de hoy mismo" y pide a Trabajo que no lo interprete como un "look out o cierre empresarial".

"Ante la dificultad para respetar y acometer la ingente normativa vigente, y dado que, según dicen, nuestra salud corre peligro, nos parece obligado no demorar el cierra para evitar multas, sinsabores y dar satisfacción cumplida a esa solícita inspección", apunta.

SIN NINGÚN "PROTOCOLO, DOCUMENTO O FINIQUITO"

Trabajadores y trabajadoras de distintos departamentos consultados por Europa Press han ratificado que el propio García les comunicó en una asamblea celebrada en la mañana de este miércoles el cierre, dando lectura a la carta remitida a Inspección de Trabajo y han confesado que se encuentran "sorprendidos" y "preocupados" por su futuro laboral.

Asimismo, los trabajadores consultados coinciden en que, dado que el departamento de Recursos Humanos no les ha trasladado por escrito ningún "protocolo, documento o finiquito", prevén desplazarse hasta la planta en la próxima jornada y, aunque no puedan entrar si está "cerrada", permanecer en su horario habitual en las instalaciones.

A LA ESPERA DE "PASOS"

En la línea de lo que plasma la carta, Segismundo García les habría trasladado la idea de su hartazgo ante lo que considera "trabas administrativas" y que, pese a que la empresa estaría en una buena situación económica, desea tener "paz".

Así las cosas, las personas que trabajan en la planta tienen el foco en los "pasos" que se puedan dar en las próximas horas no solo por parte de la dirección de la empresa, sino también desde las administraciones, con la vista puesta en la Xunta y en el Ministerio de Trabajo.

