Los trabajadores de Stellantis Vigo elegirán a sus representantes sindicales los días 16 y 17 de octubre

Archivo - Elecciones sindicales en la fábrica en 2018. - PSA PEUGEOT CITROËN - Archivo

VIGO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 6.000 trabajadores de Stellantis Vigo están llamados a votar los días 16 y 17 de octubre para elegir a sus representantes sindicales en el comité de empresa, según ha confirmado en un comunicado la mesa electoral central de la compañía.

Este órgano, responsable de coordinar y desarrollar el proceso electoral conforme al calendario propuesto por la mayoría de los sindicatos promotores con representación en el Comité de Empresa, se ha constituido precisamente este viernes. Está integrado por cinco miembros: la persona trabajadora en activo con mayor antigüedad en la empresa, que ejerce la presidencia; las dos personas de mayor edad; y las dos de menor edad.

De esta manera, la mesa realizará también el recuento y el seguimiento de los resultados globales el día de la votación.

Podrán ejercer su derecho al voto todas las personas trabajadoras que posean un mes de antigüedad en la empresa en la fecha de votación, es decir, que hayan ingresado en Stellantis Vigo antes del 16 de septiembre. En total, en torno a unos 6.000 empleados.

Por su parte, los trabajadores que prevén no poder acudir a la factoría durante las jornadas de votación podrán ejercer su derecho de voto por correo.

En las últimas elecciones sindicales celebradas en la planta viguesa de Stellantis en 2022 el Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT-FSI) amplió su mayoría, alcanzando 21 representantes y el 64% de los votos. En aquella ocasión se eligieron a 31 representantes: 21 para el SIT, 4 de UGT, 3 de CUT, 3 de CC.OO., quedando la CIG sin ningún representante.