Traballadores do Hospital dá Mariña pon fin a 38 días de protestas diarias, pero advirten: "Non nos imos a cansar"

A xunta de persoal considera que "non" se lograron "solucións, pero si pequenos parches" aos problemas evidenciados

LUGO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

A xunta de persoal do Hospital dá Mariña puxo fin este venres a 38 días de concentracións diarias, que arrincaron o 9 de abril para demandar máis recursos humanos e materiais para o centro. Con todo, isto non implica o fin das protestas, que reformularán a través de novas accións, que anunciarán máis adiante.

"As principais demandas durante estas semanas foron relacionadas coa dotación de máis persoal, máis medios, finalizar coas longas listas de espera ou finalizar coas derivacións ao HULA e hospitais privados para consultas, probas diagnósticas, operacións cirúrxicas e ingresos", resumiu a xunta de persoal nunha nota de prensa.

Deste xeito, a representación dos traballadores considera que "non" se lograron "solucións, pero si pequenos parches", como o reforzo temporal nas consultas de fin de semana en Uroloxía e Cardioloxía e o desprazamento de médicos a Burela, en áreas como Rehabilitación ou Medicina Interna.

Ao mesmo tempo, logrouse unha técnica de Farmacia máis no hospital, un servizo que "estaba infradotado e cunha carga de traballo física e mental que repercutía na saúde das traballadoras e traballadores".

DEMANDAS POR CUMPRIR

Por outra banda, a xunta de persoal continúa reclamando "máis servizos e prestacións na Mariña", como placas dentais, electromiogramas, densitometrías óseas e electroencefalogramas, entre outros. Así mesmo, pide dotar do persoal necesario en todas as categorías existencias e crear prazas públicas de logopedas, terapeutas ocupacións ou neuropsicólogos.

Mellorar as áreas de Fisioterapia e Rehabilitación --tanto no hospital como nos ambulatorios da comarca-- e dotar o servizo de partos con Técnicos en Coidados Auxiliaes de Enfermaría (TCAE) durante as 24 horas do día son outras das demandas que para a representación dos traballadores aínda non se cumpriron.

Con todo, o fin das concentracións diarias non implica o cesamento das protestas, que continuarán doutras formas. "Reiteramos que non nos imos a cansar, que estaremos vixiantes, que non permitiremos ningún recorte máis por parte da Consellería de Sanidade e que volveremos saír se a situación non se reverte con solucións reais", anticipa o comunicado.