El transporte por autobús sube un 4,1% en Galicia en noviembre, hasta los 6 millones de usuarios

Archivo - Varias personas hacen cola frente a una de las taquillas de la nueva estación intermodal de Santiago de Compostela, a 22 de abril de 2021, en Santiago de Compostela, Galicia (España). La primera estación intermodal de Galicia ha quedado oficialm - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todas las comunidades autónomas presentaron tasas anuales positivas en el transporte por autobús y Galicia, en concreto, experimentó un aumento del 4,1% en noviembre (hasta 6 millones de usuarios), frente al 5,7% de la media, según los datos que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las mayores subidas se dieron en Comunitat Valenciana (13,1%), Castilla-La Mancha (7,8%) y Principado de Asturias (6,5%). Por su parte, País Vasco (0,3%), Aragón (1,6%) y Canarias (2,4%) registraron los menores incrementos en el transporte por autobús.

La alta velocidad continúa siendo uno de los tractores de la movilidad en España con un nuevo crecimiento del 11% el pasado mes de noviembre, superando los 3,4 millones de pasajeros.

Según Estadística, más de 508,7 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en noviembre, un 4,5% más que en el mismo mes del año 2024.

El transporte urbano aumentó un 6,8% en tasa anual y el interurbano un 1,2%. Dentro del interurbano, destacó el incremento del 4,6% en el transporte por autobús.

El transporte urbano fue utilizado por más de 318,7 millones de viajeros en noviembre, un 6,8% más que en el mismo mes del año 2024.

El transporte por metro aumentó un 8,5% en tasa anual y el transporte urbano por autobús aumentó un 5,7%.

CAE EL TRANSPORTE AÉREO UN 1,5%

Más de 143,5 millones de viajeros utilizaron el transporte interurbano en noviembre, lo que supuso un incremento del 1,2% respecto al mismo mes de 2024.

Por tipo de transporte, el autobús creció un 4,6%, mientras que el aéreo cayó un 1,5%, el ferrocarril bajó un 2,8%, y el marítimo se redujo un 3,6%.

La caída del transporte por ferrocarril se explica por el descenso en un 2,5% en el Cercanías y en un 16,7% en la media distancia, frente del crecimiento del 11% de la alta velocidad y del 8,8% del resto de la larga distancia.

En lo referido al transporte aéreo, el peninsular cayó un 2,5% y sólo se registra un leve aumento en el transporte interinsular, del 0,4%.

El transporte por metro aumentó en todas las ciudades que poseen este tipo de transporte respecto al mismo mes del año anterior. El metro de Valencia presentó el mayor incremento, del 1.123,7%, y el de Madrid presentó el menor, del 1,3%.

TRANSPORTE ESPECIAL Y DISCRECIONAL

Los datos del INE también muestran que más de 46,3 millones de usuarios utilizaron transporte especial y discrecional en noviembre, lo que supuso un descenso del 0,6% en tasa anual.

El número de pasajeros del transporte especial bajó un 1,6% y superó los 30,1 millones de usuarios. Dentro de éste, el escolar bajó un 2,2%, y el laboral aumentó un 0,7%.

Por su parte, el transporte discrecional creció un 1,1% respecto al mismo mes del año 2024, con más de 16,2 millones de viajeros.