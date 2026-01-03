Trasladada al hospital en Vigo una persona con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

VIGO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido trasladada al Hospital de Povisa, en Vigo, con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono debido a la mala combustión de una caldera. Según explica el 112 Galicia, se debió a una "confusión" al alimentarla con carbón en lugar de leña.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 19.00 horas del viernes en un domicilio situado en el lugar de As Mariñas, en el municipio pontevedrés de Oia. Una persona solicitó asistencia médica por fatiga y disnea, síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono, tal y como relaciona el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE).

Ante la sospecha, el 112 solicitó la intervención del GES de A Guarda. De este modo, pudo comprobarse que el problema era una mala combustión de una caldera, que fue alimentada con carbón cuando era de leña. Esta "confusión" derivó en una acumulación de monóxido de carbono, que afectó al ocupante de la vivienda.

Una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 fue la encargada de la atención médica y del traslado de la persona afectada al Hospital Povisa de Vigo.