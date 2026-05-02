Trasladada una persona que sufrió un accidente de parapente en O Rosal (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido trasladada tras sufrir un accidente de parapente en O Rosal (Pontevedra) cuando sobrevolaba el monte de San Xián. No fueron necesarios medios de rescate en la operación.

Tal y como ha indicado el 112 Galicia en su boletín informativo, el sucesos tuvo lugar unos 10 minutos después de las 20.00 horas de este viernes.

Un particular alertó de que un hombre se encontraba semi inconsciente y herido tras haberse caído con un parapente en un pista forestal en el monte de San Xián.

A continuación, el 112 Galicia informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES da Guarda y a la Guardia Civil.

Finalmente, el herido fue evacuado en ambulancia hasta el hospital de referencia.