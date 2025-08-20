Tres detenidos por el asalto a un anciano al que dieron una paliza y robaron en su casa de Vigo en julio

Detenidas tres personas por asaltar la casa de un nonagenario para robarle en la parroquia de Coruxo, en Vigo. - POLICÍA NACIONAL

Los sospechosos, que se llevaron 20.000 euros, fueron arrestados en una vivienda de la misma zona

VIGO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo han detenido a 3 hombres como supuestos responsables de un robo con violencia cometido a mediados de julio en un domicilio de la parroquia de Coruxo, donde fue maniatado y agredido un nonagenario, y de donde los ladrones se llevaron 20.000 euros en efectivo.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de julio, cuando cuatro personas encapuchadas entraron al domicilio y amenazaron con un arma de fuego y un cuchillo al anciano, al que ataron a una silla y golpearon de forma violenta hasta lograr que les entregara 20.000 euros en efectivo y una tarjeta bancaria con su clave.

Los ladrones huyeron del lugar con el botín y trataron de extraer, sin éxito, dinero de un cajero automático cercano. Tres días después, regresaron a las inmediaciones de la vivienda de la víctima para robarle una furgoneta con diversa maquinaria de obra en su interior. El vehículo fue posteriormente abandonado, con numerosos desperfectos, en el parque forestal de Coruxo.

Las pesquisas policiales, bautizadas como Operación Nona, han permitido identificar y detener en solo un mes a los autores de estos hechos, individuos que forman parte de un grupo criminal especializado en robos violentos en la provincia de Pontevedra. Los sospechosos se dedicaban también al robo de vehículos y al tráfico de drogas.

DETENCIÓN Y REGISTRO

A primera hora de la mañana de este miércoles se ha procedido a la detención de tres de los supuestos asaltantes, cuando estaban en una vivienda en Coruxo. En el operativo han participado efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GOES) y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Vigo.

En el registro de esa vivienda la Policía intervino, entre otros efectos, dos armas de fuego simuladas, prendas de ropa utilizadas en los actos delictivos, caretas, dinero en efectivo y diverso material que podría estar relacionado con dos delitos cometidos en la provincia en la última semana y con otros delitos anteriores.

Fuentes policiales han confirmado que la investigación continúa abierta y se les atribuye a los implicados los delitos de robo con violencia, robo con fuerza, robo/hurto de uso de vehículo, así como pertenencia a grupo criminal. Los detenidos pasarán a disposición del juzgado de instrucción 4 de Vigo en los próximos días.