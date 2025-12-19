Tres diputados del PSOE y dos del BNG se ausentan de la junta de Gobierno de la Diputación al estar presidida por Tomé

LUGO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pazo de San Marcos ha acogido este jueves una nueva reunión de la junta de gobierno, aún presidida por José Tomé --en funciones tras registrar su renuncia a la Presidencia el pasado viernes--, de la que se han ausentado tres diputados del Partido Socialista y dos del BNG.

A la ya conocida ausencia de los dos diputados nacionalistas, Efrén Castro e Iria Castro, se ha sumado en esta ocasión la del alcalde de Lugo, Miguel Fernández, que lleva de baja toda la semana por las complicaciones de un proceso gripal.

Tampoco han asistido dos de los socialistas críticos con Tomé, el alcalde de Castroverde, Xosé María Arias, y el concejal de Paradela, Iván Castro, ambos de la candidatura alternativa a Tomé para dirigir el partido.

Arias ha relatado que entró en la sala pero al ver que seguía Tomé en la misma abandonó la sala, tal y como hizo la semana pasada.

Sí han asistido, por tanto, el propio Tomé, Pablo Rivera Capón, Pilar García Porto y Carlos López López, lo que ha obligado a celebrarla en segunda convocatoria al no tener en la primera el quórum requerido.

ACUSACIONES DE "CARROÑERISMO POLÍTICO"

Los tres diputados nacionalistas, por su parte, han explicado a los medios de comunicación que esta decisión, que ya avanzaron en la jornada de ayer, está fundamentada en exigir al PSOE que le demande a José Tomé la entrega inmediata de su acta "y que no siga alargando esta situación", ya que permanecerá en funciones hasta el día 30, cuando se celebrará el pleno que pondrá fin al mandato.

Así lo ha explicado este viernes el portavoz del grupo nacionalista y vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro, que ha acusado al Partido Popular de "carroñerismo político" y de no "preocuparse por las víctimas ya que está aprovechando un caso de acoso sexual para llegar con la presidencia de la Diputación y eso es lamentable".

Ha explicado Castro, que el PP no es nadie "para darle lecciones de feminismos" aludiendo a casos similares en este partido, como el ocurrido en Ourense con Baltar "con acusaciones también de acoso y que acabó con un acta de senador como premio". "Yo le pregunto a los senadores y senadoras del Partido Popular si van a dimitir por estar conviviendo con el señor Baltar", ha insistido.

Efrén Castro ha reconocido que se han mantenido ya algunas conversaciones informales con los diputados socialistas sobre el futuro del Gobierno de la Diputación, "pero nada oficial todavía porque ese punto viene después de que la dimisión sea plena, pero según se vayan dando las situaciones iremos actuando".