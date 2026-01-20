Tres personas resultan heridas al salirse de la carretera y chocar contra una casa en Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este martes al salirse de la carretera el vehículo en el que viajaban y chocar contra una casa en Vigo. Dos de ellos viajaban en el vehículo y la tercera víctima estaba en el interior de la casa.

El suceso, ha informado el 112, se ha producido alrededor de las 14.10 horas en la Avenida Ricardo Mella, a su paso por Coruxo (Vigo).

La alerta fue recibida a través del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que informaba de una salida de vía de un turismo que acabó impactando contra una vivienda. En el vehículo viajaban dos personas y, según indicaban, existía la posibilidad de que otra persona resultase herida en el interior del inmueble.

En el operativo han participado, además del 061, los bomberos de Vigo, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local.

Tal y como han confirmado los bomberos, tuvieron que intervenir para ayudar a salir a los dos ocupantes del vehículo, que resultaron heridos, así como para atender a una persona que se encontraba en el interior de la vivienda y que también estaba herida.

EXCARCELAN A UN HERIDO EN A PASTORIZA

Por otra parte, una persona ha tenido que ser excarcelada por un accidente de tráfico en el municipio lucense de A Pastoriza, registrado alrededor de las 13.00 horas en la parroquia de Fonmiñá.

Fue el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 el que dio aviso a los gestores del 112 de lo ocurrido, que dos coches acababan de colisionar en el kilómetro 2 de la LU-P-3006, y había una persona incapaz de salir de su vehículo.

En el operativo han participado, además de los servicios sanitarios, los bomberos de Vilalba, el GES de Pontenova y la Guardia Civil de Tráfico.

La persona atrapada, rescatada por los bomberos y los miembros del GES, fue evacuada en ambulancia al hospital.