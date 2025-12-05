El túnel del Hórreo, en Santiago, previsiblemente sufrirá esta noche otro corte por falta de policías

Archivo - Foto policía local de Santiago - CONCELLO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El túnel del Hórreo, que da acceso a Santiago por la SC-20, volverá a estar cortado, previsiblemente, esta noche al no haber efectivos suficientes en el turno de noche que permitan garantizar la seguridad del tráfico.

Esta situación ya se produjo otras dos veces en la última semana: la primera fue en la noche del jueves 27 al viernes 28 y la segunda, en la noche del lunes 1 al martes 2, lo que dejó retenciones importantes en la ciudad. Este escenario se volverá a repetir, de forma probable, entre las 22.15 y 07.15 horas de esta noche, según han traslado fuentes consultadas por Europa Press.

Esta circunstancia excepcional, y que no se había producido en el histórico de la ciudad hasta la semana pasada, se enmarca en el conflicto actual entre el Ayuntamiento y los servicios de Bomberos y Policía Local. Efectivos de ambos servicios se han negado, en su mayoría, a reforzar horas extra, a lo que se veían obligados debido al déficit en sus plantillas.

El principal punto de conflicto reside en la subida de la retribución de las horas extraordinarias, para lo que todavía no han llegado a un acuerdo. Con todo, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, tras una reunión celebrada esta semana, se mostró "optimista".

En una rueda de prensa de este miércoles, la regidora celebró un "avance sustancial" al haber conformidad con la cronología y planificación planteadas para la realización de la relación de puestos de trabajo (RTP), que fijará los complementos especifícos de nocturnidad y festividad. Las negociaciones continuarán en las próximas semanas.