Ulloa Viva muestra "preocupación" ante elecciones al no estar aprobada la planificación eléctrica que excluye a Altri

Archivo - Numerosas personas durante una manifestación en favor de la preservación del río Ulla y la ría de Arousa, a 14 de junio de 2026, en Arousa, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ulloa Viva ha insistido en "enterrar" el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), que la Xunta archivó definitivamente el pasado julio --con cabida a alegaciones--, y ha trasladado su "preocupación" ante el hecho de que la planificación eléctrica 2025-2030 del Gobierno no está aprobada frente a la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

"Ya advertimos que el archivo anunciado por el gobierno de Rueda no nos sirve, sobre todo un archivo basado en la falta de conexión eléctrica, porque somos conscientes de que un cambio de gobierno puede activar de nuevo Altri", ha trasladado el colectivo en un comunicado emitido este viernes.

En este contexto, ha anticipado de que seguirá "trabajando y luchando contra la macrocelulosa" con el propósito de que la Xunta deniegue el proyecto definitivamente: "No nos vale nada que no sea enterrar Altri". La organización, que ha liderado la oposición contra la fábrica en los últimos años, ya había mostrado su desacuerdo con que el archivo se justificase por este motivo y no incluyese criterios medioambientales.

Con todo, ha apelado a un "segundo 'no'" recibido el mes pasado por parte del Gobierno de España a la conexión eléctrica demandada por Altri, que necesitaba para ejecutar el proyecto tal y como estaba planteado. Ulloa Viva exige que así siga siendo y que se mantenga el criterio de los técnicos de Madrid que avalaron la negativa a la subestación Belesar-Mesón do Vento.

La plataforma también se ha acordado de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obliga a la Consellería de Medio Ambiente a mantener en su estrategia verde la protección ambiental de terrenos donde se planeaba instalar la fábrica. "Todas las batallas que la sociedad gallega fue ganando en esta lucha no pueden depende de unas elecciones el próximo 29 de noviembre", ha lamentado.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y LEGALES POR UN INFORME

Por otra parte, Ulloa Viva valora exigir responsabilidades a la Xunta en relación a un documento con membrete de la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, que trascendió a finales de septiembre a través de la Plataforma Mina Touro-O Pino y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA).

Este informe, según recoge la entidad, "señala literalmente las 'sinergias' que generaría la reapertura de la mina de Touro con la 'de las distintas actividades que generan procesos tóxicos como el proyecto Greenfiber_Altri_Gama, propuestas en las zonas colindantes".

Al difundirse el documento, tanto la empresa promotora de la mina como la Xunta lo vieron "sin valor". Además, el asunto fue trasladado al Parlamento por parte del BNG y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, dijo que el informe "dista mucho" del que elabora su departamento: "No es de la Consellería, no tiene fecha, firma ni se identifica a quien lo pudo elaborar".

No obstante, a juicio de Ulloa Viva, la existencia de este informe y su "ocultación" le ha llevado a plantearse exigir responsabilidades políticas y legales al respecto. Además, ve "muy sospechoso e incongruente" que la misma Dirección Xeral despachase "con medio folio" su validación al proyecto en febrero de 2025, el mismo mes en el que aseguran que se hizo el encargo del escrito difundido.

"Tenemos claro que sabían que teníamos razón y tenemos razón, y que ponen en riesgo nuestras vidas, nuestro territorio y nuestro futuro a pesar de conocer las advertencias de sus propios técnicos", ha criticado. Por ello, Ulloa Viva ha advertido que las tres plataformas seguirán "juntas y luchando" contra esos proyectos.