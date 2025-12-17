Ulloa Viva pide al Gobierno que se mantenga la exclusión de Altri en la planificación eléctrica de 2025-2030

Manifestación contra el proyecto de Altri convocada por Ulloa Viva, Mina Touro-O Pino Non y PDRA, a 14 de diciembre de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ulloa Viva ha presentado alegaciones a la planificación eléctrica del Gobierno para 2025-2030, que excluye al proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), para que esta intención se mantenga y no se autorice ni la conexión a la red de alta tensión Belesar-Mesón do Vento ni la construcción de una subestación eléctrica.

Así lo ha hecho constar ante la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), según informa en un comunicado la plataforma ciudadana. Esta es una de las principales entidades que han mantenido el pulso contra la instalación de la planta, motivo por el que se celebró una multitudinaria manifestación el domingo pasado.

En la argumentación expuesta, Ulloa Viva denuncia que el Proyecto Gama --impulsado por Greenfiber (Altri y Smarttia)-- aún no cuenta con la autorización ambiental integrada (AAI) ni se ha aprobado concederle la categoría de proyecto industrial estratégico (PIE).

"Para la Plataforma Ulloa Viva, tanto la carencia de AAI y PIE, como el enorme impacto ambiental de esta industria, son contrarios a los criterios exigidos por la normativa y, por lo tanto, imposibilitarían la inclusión del Proyecto Gama en la planificación eléctrica del Miteco", expone en su comunicado.

Además, la plataforma ha recordado que, en base a datos de la declaración de impacto ambiental (DIA), la planta produciría 400.000 toneladas de celulosa por año y 200.000 de fibra téxtil. Para esto, según esgrime Ulloa Viva, necesitará un caudal diario de 46 millones de litros de agua y "devolvería al río Ulla 30 millones de carácter residual".

Paralelamente, la Xunta ha refrendado en varias ocasiones su intención de alegar para que la subestación eléctrica sí que formase parte de la planificación del Gobierno central. Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó el lunes que deja en manos de Altri seguir adelante con el proyecto de Palas de Rei (Lugo) "sin financiación" y "sin conexión eléctrica".