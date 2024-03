Ulloa Viva ve la instalación de Altri como "un ataque al corazón del interior de Galicia": "Nos traen la peste"

La empresa ofrecerá la próxima semana jornadas informativas en Melide, Agolada, Santiso y la comarca de A Ulloa para explicar el proyecto

La Plataforma Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa han ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que han trasladado que la factoría que Altri plantea instalar en el municipio lucense de Palas de Rei supone "un ataque al corazón del interior de Galicia" y han animado a presentar alegaciones al proyecto.

Ambas plataformas han mostrado la preocupación conjunta del rural y del mar ante esta "amenaza para la sociedad y la economía" y han vuelto a insistir en que el proyecto "no es sostenible ambiental, económica ni socialmente".

Tal y como ha explicado la portavoz de Ulloa Viva, Marta Gontá, las cifras publicadas el pasado 4 de marzo en el DOG para la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) señalan que cuando la factoría se ponga en funcionamiento "la provincia de Lugo duplicará su consumo de agua", al tiempo que "contaminará el aire, la tierra y la poca agua que quede".

"Esta contaminación va a nuestros campos, al ciclo del agua y acaba en los pozos. A esto siempre le llamamos la peste. Nos traen la peste a la puerta de casa. Se acabaron las cebollas en Galicia, se acabaron las patatas, se acaba todo. Solo queremos defender el territorio y nuestra manera de vida. Nosotros ya vivimos bien en ese entorno y no necesitamos de salvadores que vengan a decirnos cómo tenemos que vivir", ha argumentado.

Asimismo, según ha trasladado la Plataforma en una nota de prensa, Gontá ha criticado que la Xunta defina el proyecto de Altri para Palas de Rei como "proyecto tractor, redondo" o "supersostenible" y ha reprochado que acusen a la Plataforma de "no querer hacer nada en el rural".

Ante esta situación, la portavoz ha defendido que es "rotundamente mentira" y ha sostenido que sí quieren que se lleven a cabo iniciativas en el rural como las que hacen, ha añadido, "pequeñas y medianas empresas que crean puestos de trabajo, redistribuyen la riqueza y son sostenibles".

Para Ulloa Viva, a la factoría de Altri "le van a regalar 250 millones de euros de dinero público". "Si reparten estos 250 millones en estas iniciativas, le aseguramos que duplicamos la creación de puestos de trabajo con muy poco esfuerzo, pero creemos que hay a quien no le importa nada el rural, por eso este proyecto y por eso no vienen a escucharnos", ha criticado.

Por eso, Marta Gontá ha invitado al presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, a que ponga "hora y sitio" para mantener una reunión con la Plataforma.

CAPTACIÓN DE AGUA

Sobre la captación de agua para este proyecto, Gontá ha recordado que Altri quiere "46 millones de litros de agua al día" que, según ha apuntado, "va a llevar de Agolada hasta Palas con una tubería de 12,5 kilómetros atravesando más de 300 fincas privadas por el medio de Rede Natura 2000".

De esa cantidad de agua al día, ha añadido, el proyecto "prevé devolver 30 millones de litros de agua al río Ulla", pero Ulloa Viva cree que será "agua tratada en la planta de Altri, pero contaminada".

En este sentido, el portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, ha asegurado que los 11 ayuntamientos a los que abastece en el río Ulla "van a recibir directamente el agua que Altri quiere contaminar en el Ulla".

IMPACTO RÍA DE AROUSA

Además del abastecimiento a estos municipios, Rubido ha hecho referencia al impacto que tendría esta factoría sobre la actividad marisquera en la ría de Arousa.

"Es incompatible construir una celulosa y pretender que sobreviva la ría de Arousa como realidad de biodiversidad y productiva. La ría de Arousa es el 70% del mejillón de Galicia y Europa, si la UE quiere subvencionar una actividad que va a destruir uno de los lugares más productivos del mundo, eso es evidentemente contradictorio, pero sería la consecuencia inmediata", ha denunciado.

Por todo ello, las plataformas Ulloa Viva y Defensa da Ría de Arousa han hecho este viernes un llamamiento a la ciudadanía gallega para que presente alegaciones, porque, han insistido, está en juego "el modelo de país".

El plazo de presentación de alegaciones ante la Consellería de Economía al proyecto de Altri en Palas concluye el próximo 17 de abril. "No nos vamos a rendir. Altri en Palas de Rei es un ataque directo al corazón del rural gallego y no lo vamos a permitir. Tenemos claro que el proyecto es redondo para unos pocos, pero esos pocos no van a decidir nuestro futuro ni el de nuestros hijos. Nos tendrán enfrente", ha reivindicado.

LA EMPRESA EXPLICARÁ EL PROYECTO

Representantes de Greenfiber, la sociedad de Altri que se encargará de desarrollar el proyecto, se desplazarán la próxima semana a los municipios de Palas de Rei, Melide, Agolada, Santiso, Antas de Ulla y Monterroso para celebrar unas jornadas informativas en las que presentarán la iniciativa a los vecinos y se pondrán a su disposición para resolver las dudas que puedan tener al respecto del mismo.

En una nota de prensa, la empresa señala que estos encuentros se enmarcan en "la política de transparencia de la compañía". Así, el miércoles las reuniones serán en Palas de Rei (16,00 horas, en la Casa da Cultura) y en Monterroso (20,00 horas, en el Ayuntamiento).

El jueves, los representantes de Greenfiber estarán en Melide (13,00 horas, en la Casa da Cultura); en Agolada (15,30 horas, en el Ayuntamiento); en Santiso (17,30 horas, en el Ayuntamiento); y en Antas de Ulla (20,30 horas, en el local social de Os Carreiros).