El único edil de Cs en Ourense, José Araújo, confirma que irá en la lista del PP que lidera Cabezas

Sitúa entre sus condiciones previas no "levantar la mano" para que Jácome sea alcalde y la dirección de Cs en Galicia respeta su decisión

OURENSE, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

José Araújo, el único concejal de Ciudadanos (Cs) en Ourense y el que fuera referente de la formación naranja en la provincia, ha confirmado este martes en un desayuno informativo que deja la organización para formar parte de la lista del Partido Popular en la capital ourensana que lidera Manuel Cabezas, con quien ya había sido concejal.

Araújo ha asegurado que se incorpora a la lista de Manuel Cabezas como independiente porque "para cambiar el rumbo de la ciudad es más importante sumar que dividir el voto".

El ya exedil regresa así al partido que abandonó en vísperas de los comicios del 2019 después de años como concejal, entre ellos llevando el área de Cultura durante el último mandato del propio Manuel Cabezas entre 2003-2007 cuando un pacto entre PSOE y BNG permitió formar un gobierno bipartito en el ayuntamiento.

Araújo siguió entonces formando parte de las filas del PP desde la oposición y volvió al gobierno en el mandato de Jesús Vázquez, cuando asumió competencias de Infraestructuras, Medio Ambiente, Perímetro Rural y la portavocía del partido hasta su marcha.

"UN ALCALDE DE VERDAD"

Precisamente estas áreas, así como Cultura, Educación y Urbanismo, ha trasladado que han sido importantes en su nueva decisión. "No fue hasta la semana pasada cuando acordamos incluir en el programa cuestiones en las que llevo trabajando en los últimos años y que considero claves para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Ourense", ha manifestado.

De este modo, ha proclamado que "es hora de colocar en la Alcaldía a alguien que sea un alcalde de verdad" y ha confirmado que esta misma mañana le trasladó su decisión a la dirección de Ciudadanos en Galicia, que encabeza Olga Louzao como coordinadora, y que le trasladaron su "máximo respeto".

LA DIRECCIÓN DE CS RESPETA SU DECISIÓN

Lo ha ratificado la propia Louzao en declaraciones a Europa Press. "No puedo decir nada malo de Pepe. Ha sido honesto y ha tomado la decisión que considera, no solo en clave política, sino también personal. Solo puedo trasladarle mi respeto", ha esgrimido Louzao.

Asimismo, aunque ha reconocido que le hubiera gustado que Araújo siguiera en el proyecto de Ciudadanos, en la agrupación de Ourense se empezará a trabajar "en una nueva etapa" y ha afirmado que le gustaría y confía en poder presentar lista en la ciudad de As Burgas.

EL CUERPO LE PEDÍA PRESENTAR BATALLA CON CS

Por su parte, Araújo ha adelantado que no esperará al próximo pleno municipal para dejar el acta de concejal y que renunciará ya a la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento, "probablemente esta misma semana", cuando termine todo el "trabajo administrativo" para cerrar su etapa como concejal de Ciudadanos (partido que también ha coordinado en la provincia).

Con todo, "el cuerpo" le pedía "presentar batalla bajo siglas de CS", sin embargo, analizando ese proyecto, ha asegurado que entendió que no sería suficiente para cambiar las cosas en la ciudad" y "ese fue el motivo para apostar" por el proyecto encabezado por Manuel Cabezas.

Ha señalado que el paso adelante no corresponde a cuestiones políticas, sino a la "necesidad de cambiar el rumbo de la ciudad". "Es una cuestión que tiene que ver con el futuro de Ourense y creo que el futuro tiene que caminar hacia otro lugar que no está caminando ahora mismo", ha dicho.

Para que se produzca ese cambio, el candidato por el Partido Popular, Manuel Cabezas, ha manifestado en más de una ocasión tener "los brazos abiertos" para llegar a acuerdos con el Partido Socialista o con el BNG, un aspecto con el que ha mostrado afinidad política José Araújo recordando que "comparte por completo" la postura ya que él mismo "intentó que PP y PSOE llegasen acuerdos en este mandato para cambiar el rumbo de la ciudad".

"CHOQUE FRONTAL" CON VÁZQUEZ

Asimismo, Araújo se ha mostrado consciente de que algunas personas pueden "no ver con buenos ojos" su regreso al PP, del que se marchó, según él mismo relatado, por "un choque frontal" con el que era alcalde en su momento, Jesús Vázquez.

"Habrá personas a las que pueda no parecerle bien porque yo en su momento abandoné el ayuntamiento y no expliqué el por qué lo hacía no públicamente", ha dicho aunque añadiendo que "la mayoría" de afiliados han apoyado su decisión "alegrándose mucho".

Pese a ello, ha descartado que a corto plazo vaya a incorporarse a la militancia popular y tampoco ha avanzado números ni puestos. "El que me asignen será el mejor", ha aseverado.

Entre las personas con las que ha mantenido una conversación sobre su regreso se incluye el presidente provincial del Partido Popular, Manuel Baltar, un diálogo en el que ha dicho que el presidente de la Diputación le ha manifestado que estaba "contento" de que se produjese "esta vuelta" y que se ponía a su disposición "para lo que necesitase".

PETICIONES PREVIAS: NO LEVANTAR LA MANO A JÁCOME

Así las cosas, Araújo regresa a las filas del Partido Popular con tres peticiones previas: hacerlo como independiente, que se incluyese en el programa electoral varias de sus propuestas en distintas materias y que los populares no volviesen a pactar con Pérez Jácome.

Así lo ha hecho saber valorando el mandato del PP Municipal, lamentando que "tuvieron un papelón tremendo" porque "tuvieron que obedecer instrucciones, seguir el mandato de la organización y lo intentaron hacer de la mejor forma posible", pero eso llevó a que Jácome fuese alcalde y "hecho está y el resultado lo tenemos ahí".

"Les puedo decir que adquiero el compromiso de que nunca voy a levantar la mano para hacer alcalde a Jácome", ha aseverado, asegurando que esto mismo se lo planteó como condición a su incorporación a Cabezas.

Para finalizar su comparecencia, el exedil de Ciudadanos ha agradecido que Cabezas "siempre hablase bien" de él públicamente y en esta línea ha recordado que él también lo hizo "incluso cuando vinieron los problemas judiciales provocados por la concejala socialista Aurea Soto", en referencia al conocido como "caso del 10%".

"Si hay un candidato transparente en todos los sentidos, porque pasó las pruebas del algodón, porque lo escanearon por todos los lados hasta someterse a un proceso que desde mi punto de vista fue injusto es Cabezas", ha garantizado Araújo.

"Lo defendí y creo que eso al final une a las personas, porque creo que en la vida lo más importante es dar la cara por aquello en lo que crees y por las personas en las que crees", ha zanjado.

CABEZAS AGRADECE EL PASO

Por su parte, tras el anuncio, Cabezas ha felicitado y agradecido a Araújo el paso que da en clave de política municipal.

"No es un paso fácil, pero ha apostado porque el futuro de esta ciudad pueda estar cimentado por el mayor número de personas que sumen, que remen en la misma dirección para conseguir que el futuro de Ourense sea un futuro viable", ha aseverado.