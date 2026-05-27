La USC abre el plazo para solicitar alojamiento en su servicio de residencias universitarias

Dos estudiantes en su habitación en la residencia universitaria Monte da Condesa de la USC - SANTI ALVITE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha abierto el plazo para solicitar una de las 960 plazas ofrecidas en su servicio de residencias universitarias para el curso académico 2026-2027. Los interesados tendrán hasta las 14.00 horas del 22 de junio para presentar su solicitud.

Del total, 856 están reservadas para estudiantes de pregrado y 30 para maestrías oficiales, 21 para estudiantes de programas de doctorado a tiempo completo e investigadores en formación, cinco para títulos de posgrado propios y el resto para estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de una discapacidad.

La lista provisional de solicitudes admitidas y excluidas se conocerá el 22 de julio y, tras el periodo de enmiendas, la definitiva se hará pública el 30 de julio. En cada movimiento de la lista de espera, los solicitantes deberán confirmar expresamente su deseo de permanecer en ella. Para ello, recibirán una notificación móvil en formato SMS que les informará de su situación en dicha lista.

Así lo ha explicado este miércoles en una nota de prensa la USC, donde también ha destacado que la universidad compostelana es, proporcionalmente a su alumnado, la que cuenta con mayor número de plazas de alojamiento público para sus estudiantes en todo el Estado.

Concretamente, para el próximo curso académico, el campus de Santiago ofrece las residencias universitarias Monte da Condesa y Burgo das Naciones y los colegios superiores Fonseca y Rodríguez Cadarso. En Lugo, la USC dispone de la residencia universitaria Jesús Bal y Gay.

Los precios del alojamiento se calculan en función de la Renta Personal Disponible (RPD) y oscilan, para habitación individual, entre 62 y 292 euros, y para habitación doble compartida entre 46 y 251.

Podrán ocupar su plaza desde el 3 de septiembre de 2026 hasta el 31 de mayo de 2027, y una vez finalizado este período, los residentes/estudiantes que deseen continuar en SUR deberán presentar su solicitud a través de la convocatoria de verano de 2026.