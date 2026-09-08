La USC pone en marcha el programa 'Fénix', de apoyo a investigadores, tras quedarse sin becas Ramón y Cajal de 2025

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consello de Goberno de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha dado el visto bueno al programa Fénix, una iniciativa propia para apoyar la incorporación de personas investigadoras Ramón y Cajal de 2025 tras quedarse fuera de la última convocatoria de contratos.

Fuentes de la universidad confirmaban a Europa Press el pasado mes de abril que el Consello de Goberno aprobó la convocatoria de oferta de plazas a finales de noviembre, pero no se completó la solicitud. Es decir, las candidaturas fueron aprobadas por el Consello de la USC a finales del pasado año por el anterior equipo de gobierno, había varias semanas para completar los trámites pero, finalmente, este proceso no se llevó a cabo.

Tras ello, la USC abrió una investigación interna para determinar las responsabilidad detrás de lo sucedido y ahora propone la creación de 'Fénix', un instrumento que, en palabras de la vicerectora de Investigación e Ciencia Aberta, Almudena Hospido, es "propio, extraordinario y limitado" a esta convocatoria para recuperar, en la medida de lo posible, "parte de ese talento y asumir responsabilidad institucional".

De esta forma, esta herramienta busca facilitar la incorporación o continuidad en la USC de estas personas, ofreciéndoles un marco de desarrollo profesional y científico que tome como referencia las condiciones que tendrían con las becas Ramón y Cajal.

Asimismo, establece el compromiso de este personal investigador de concurrir, mientras cumplan los requisitos, a las próximas convocatorias Ramón y Cajal u otros programas competitivos de excelencia.

El programa, exclusivo para la convocatoria Ramón y Cajal 2025, comprende cuatro plazas: Una para el área de Biociencias e Biotecnoloxía, en el Departamento de Fisiología con adscripción CIMUS; dos en la de Biomedicina, en el Departamento de Fisioloxía y adscripción en el CIMUS; y la última en el de Ciencias Físicas, en el Departamento de Física de Partículas con adscripción en el IGFAE.

En este sentido, articula las condiciones de incorporación y vinculación de ese personal con la USC; la dotación destinada al desarrollo de su actividad investigadora y un itinerario orientado a su eventual consolidación, condicionado al cumplimiento de los requisitos y procedimientos de planificación, autorización y aprobación que resulten de aplicación en la Universidad.