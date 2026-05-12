El uso del idioma gallego centrará el pleno del Parlamento posterior a la celebración del Día das Letras

Reunión de la Xunta de Portavoces - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El idioma gallego centrará el pleno de la Cámara gallega que se celebrará la próxima semana, el primero tras la celebración del Día das Letras este domingo, día 17 de mayo.

En concreto, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, preguntará por este asunto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; mientras que el PSdeG optará por interpelar al Gobierno gallego sobre esta cuestión, toda vez que en este pleno no tendrá la posibilidad de participar en la sesión de control.

Y es que será el turno del diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien preguntará al máximo mandatario autonómico sobre la ley que regula las aguas termales de Galicia.

Además, tal y como han informado los grupos tras la Xunta de Portavoces, la cita, que tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo, incluirá la comparecencia del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.