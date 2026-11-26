Consejo de gobierno de este jueves de la UVigo. - DUVI

VIGO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universidade de Vigo (UVigo) ha aprobado este jueves su oferta de empleo público (OPE) de este 2026, que alcanza las 130 plazas de personal docente investigador y de gestión y ha salido adelante "fruto de la negociación y el acuerdo unánime con la junta de personal".

En concreto, según recoge el diario de la universidad (DUVI), el centro académico ha aprobado su mayor OPE de personal técnico y gestión y administración de servicios (PTGAS) de los últimos cinco años, con hasta 43 plazas, de las cuales 24 son de acceso libre y 12 de promoción interna, a las que se suman siete derivadas de sentencias judiciales, también de acceso libre.

Por su parte, la OPE de personal docente e investigador ofrece hasta 87 plazas, de las que 44 son de profesor permanente laboral de acceso libre, 30 de profesor titular de la universidad de acceso libre y 13 destinadas a la incorporación de personal investigador que tenga certificado R3 o superada la evaluación I3.

La gerenta de la UVigo, Ana Comesaña, ha reivindicado que la idea es convocar las plazas de los años 2025 y 2026, junto con la que se haga en 2027 para PTGAS.

En el ámbito académico, el consejo de gobierno también ha aprobado las declaraciones de interés de cinco nuevas titulaciones de grado y cuatro de nuevos títulos de máster.

En el caso de los grados, se incluye Diseño y Arte para videojuegos; Producción de Música y Sonido para la industria del entretenimiento; Psicología y Gestión Deportiva, además de un grado coordinado por la Universidad Técnica de Oporto de Marketing, Comunicación y Estrategias Digitales.

En cuanto a máster, la UVigo pretende títulos como el Máster en Género Digital, en el ámbito de los estudios de género y feministas, coordinado por la UVigo en el marco de la red universitaria europea Athena, y el Máster en Humanidades y Tecnología Interconectadas, también coordinado por la UVigo y dirigido a la formación de profesionales con perfiles híbridos, capaces de liderar la transferencia tecnológica y la innovación responsable orientada hacia las personas.

La lista se completa con el Máster en Seguridad Global: Océanos y Espacios Estratégicos, un programa de la UVigo adscrito a la Facultad de Relaciones Internacionales, que ofrecerá formación avanzada en el estudio de la seguridad internacional, y el Máster en Ingeniería Forestal, que se impartirá íntegramente en la Escuela de Ingeniería Forestal