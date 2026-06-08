La UVigo celebra 20 años de la Ecimat de Toralla y el 10º aniversario del CIM, "referentes de la investigación marina"

Imagen de asistentes al acto. - DUVI

VIGO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Vigo (UVigo) ha celebrado este lunes el 20º aniversario de la apertura de la Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (Ecimat) y los diez años del Centro de Investigación Mariña (CIM), en el marco de este 8 de junio, Día Mundial de los Océanos.

En un acto llevado a cabo precisamente en Toralla, la Universidade ha puesto en valor la importancia de estas infraestructuras y del centro, que se ha convertido "en uno de los principales referentes de la investigación marina en el arco atlántico europeo, combinando excelencia científica, captación de fondos competitivos, infraestructuras singulares y una creciente proyección internacional".

Por su parte, el Ecimat sigue siendo, 20 años después, una infraestructura "estratégica" y una de las plataformas de investigación experimental marina "más singulares del sur de Europa".

El primero en tomar la palabra fue el primer director del Ecimat, Ricardo Beiras, quien ha recordado el nacimiento del centro en Toralla, poniendo en valor el trabajo del arquitecto para el desarrollo del edificio, que es un "espectáculo".

Él ha reivindicado la importancia de la inversión pública en iniciativas como esta por el retorno que supone para la sociedad, convirtiéndose en un centro de referencia de la investigación marina a nivel europeo.

Por ello, Beiras ha pedido a la nueva dirección de la UVigo que siga apostando por el Ecimat y que se procure atraer colaboraciones con empresas privadas, que fueron "muy exitosas" en el pasado.

En la misma línea ha hablado Jesús S. Troncoso, que se puso al frente del centro tras Beiras. Él ha agradecido el trabajo de su antecesor y ha reivindicado la importancia de la incorporación del Ecimat al Foro Estratégico Europeo para Infraestructuras de Investigación (Esfri), que permitió atraer "un montón de proyectos".

Tras él subió al escenario el actual director del Ecimat, José Manuel García, quien ha destacado la importancia del mar para la sociedad, al ser un recurso económico que sostiene a millones de personas en todo el mundo.

Precisamente también ha querido centrarse en todas las personas que trabajan y han trabajado en dicha infraestructura de Toralla, que han permitido celebrar estos 20 años.

El director del CIM, Daniel Rey, ha dicho que "lo mejor del CIM no está en su historia, sino en el futuro", y también ha reivindicado el papel que han tenido todos los investigadores y técnicos que han formado parte del centro.

Rey ha hablado de la necesidad de colaborar entre distintas administraciones e instituciones para avanzar en el ámbito de al investigación y se ha referido al desarrollo del Campus del Mar en la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA) de Vigo, que permitirá atraer más talento, ha dicho.

ADMINISTRACIONES

Tras las intervenciones científicas llegó el turno de palabra de las distintas administraciones que han apoyado estos centros. Así, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, ha hablado de la necesidad de estudiar los océanos y más en el momento actual, que el cambio climático está provocando "grandes problemas" en los ecosistemas.

La directora del Intecmar, María Covadonga Salgado, y el secretario xeral de Universidades de la Xunta, José Alberto Díez, también han subrayado la importancia de apoyar este tipo de instalaciones, al igual que Elena Espinosa, tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento.

El último en tomar la palabra fue el rector en funciones de la UVigo, Manuel Reigosa, quien ha pedido "correr a más velocidad y acelerar" para evitar caer y ha recordado que las negociaciones y procesos desarrollados a lo largo de sus mandatos para contar con las instalaciones de la ETEA.

"A día de hoy la Xunta ya cedió los edificios Morse y Enfermería y estamos terminando también una permuta con Zona Franca para la cesión del Siemens, que sería el más apropiado para la instalación del CIM, sin mover, por supuesto, la Ecimat", ha reivindicado.