Vecinos de A Limia colaboran en el seguimiento de casi 200 parejas de cigüeña blanca en Ourense

Nidos de cigüeña blanca sobre el tendido eléctrico, a 27 de marzo de 2026, en Xinzo de Limia, Orense, Galicia (España).- Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Maceda, Baños de Molgas, Xunqueira de Espadanedo o Xinzo de Limia colaboran en el seguimiento de casi 200 parejas de cigüeña blanca que llegan a la provincia de Ourense para reproducirse y criar durante los meses de febrero, marzo y abril.

Según ha explicado Nancy Blanco, miembro de la asociación Amigas das Cegoñas, en declaraciones a Europa Press, la comarca de A Limia "ha sido siempre por excelencia la zona donde más cigüeñas reproductoras ha habido".

En este sentido, la asociación, en colaboración con los vecinos de la zona, han creado la primera ruta de observación de estas aves en el municipio de Maceda, la 'Senda das Cegoñas', en la que se pueden observar cerca de 11 nidos a lo largo de 3 kilómetros de camino, por tierra y por carretera.

"Empezó como un sendero que tenía varios nidos. Cuando yo iba a censar me hacía ese paseo caminando, y pensé que en Galicia no había nada así. Era una pena que no se potenciase ese turismo e integración de la especie", ha destacado Nancy.

Iniciativas como dicha ruta permiten a vecinos de la zona "involucrarse y no verlas como enemigas". "Se pueden hacer cosas positivas, que se disfruten y que al mismo tiempo atraigan", ha añadido.

'SENDA DAS CEGOÑAS'

"Hay gente del pueblo que se metió en la asociación, que vienen a ver y participan, porque les gusta", ha explicado Manuel Cid, vecino de Maceda y colaborador con la asociación, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, Manuel ha desgranado que vecinos y vecinas de la zona participan en la supervisión y cuidado de las cigüeñas que se encuentran en el municipio, construyendo, además, plataformas para proteger los nidos.

La senda cuenta con unas doce plataformas, hechas de hierro forjado, y con pletinas a medida de la columna en la que se ubican. A esta estructura se le colocan retamas --'xestas' en gallego- para que las especies "no vean tanto hierro y vayan anidando". "Siempre tenemos dos o tres plataformas en reserva", ha añadido Manuel.

Entre los nidos principales, se encuentra el 'Nido Real', elaborado en 1990 y acuñado así por la asociación al ser el primer nido en aparecer en Maceda. Asimismo, la Senda cuenta con un segundo nido de antigüedad similar, del 1997, bajo el que se ha construido una platafomar de 90 centímetros de ancho y 120 de largo. "Es como un colchón de matrimonio, con ramas y hierba saliendo por los lados", ha señalado Manuel Cid.

"Para mí es muy importante para poder seguir estudiando y seguir conservando, pero también es muy importante que la población lo valore y lo admita. Y yo creo que, del esfuerzo, sin duda, Maceda se lleva un 10", ha celebrado Nancy Blanco.

PERIODO DE REPRODUCCIÓN Y CRÍA

"Las cigüeñas vienen a Galicia en estas fechas, a reproducirse y a anidar, pero no están aquí todo el año", ha desgranado Blanco, que ha explicado que las primeras parejas de este tipo de especies "suelen venir en el mes de diciembre" para reproducirse y comenzar a incubar las crías durante los meses de febrero y marzo.

"Ahora mismo todas las cigüeñas de España están incubando, están bastante sincronizadas, es un funcionamiento muy mecánico", ha recalcado, y ha señalado que, tras 30 o 32 días de incubación, las crías nacen y "crecen durante un periodo de dos meses".

Así, dicha especie abandona la provincia cerca de los meses de junio y julio, una vez que las crías "se hacen adultas" para "poder volar y bajar del nido por su propio pie". "Esta primavera es bastante buena y hay comida, puede ser que a lo mejor se queden una semana o dos más", ha añadido.

Algo que ha también ha explicado Serafín González, presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural, en declaraciones a Europa Press, que ha recalcado que la "tecnología" de la especie ha cambiado, ya que esta "llega mucho más temprano que antes", principalmente por dos factores: el cambio climático, ante "temperaturas menos frías y menos rigurosas en invierno"; y debido a que "una parte de la población ya no atraviesa al estrecho, sino que se queda en el sudeste de la Península".

DESDE ÁFRICA HASTA GALICIA

En este sentido, tal y como ha explicado González, sobre la década de 1970, la cigüeña blanca comenzó a experientar problemas de mortalidad como consecuencia de la sequía en el sur del Sahara, concremente en el Sahel, "una de las zonas de invernada".

Asimismo, en la provincia de Ourense, "en donde estaba el núcleo más importante históricamente", en la llanura de A Limia, la especie experimentaba dos problemas principales: el espolio de nidos y una "deforestación brutal" que dejaba "pocos árboles para anidar" a causa de la "concentracion parcelaria".

Ante dicha situación, a principios de la década de 1990, la Sociedade y el antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), comenzaron a desarrollar los "primeros soportes artificiales" con alambre de espino en su parte superior "para evitar su espolio".

"Poco a poco mejoró su situación en sus zonas de invernada y la especie se fue recuperando en toda Europa", ha afirmado, trasladándose al sur de la Península ante el "incremento de la zonas de regadío". "Muchas de ellas dejaron de pasar por África para invernar, desplazándose a Andalucía o Extremadura", ha añadido.

"Esto permitió una recuperación importante del número de cigüeñas, hasta que a día de hoy probablemente haya las mismas que había antes de la desecación", ha señalado González.

¿POR QUÉ EN OURENSE?

En esta línea, el presidente de la Sociedad ha explicado que, actualmente, la especie "no tiene especial problema de conservación", alcanzando la comarca de A Limia "cerca de 200 ejemplares".

Según ha desgranado, este tipo de cigüeñas tienden a asentarse en zonas "llanas, muy amplias, inundables y con alimento", ante la necesidad de "disponer de alimento y de emplazamiento para nidificar", destacando, además de Maceda, Xinzo o Xunqueira, zonas como Valdeorras en Ourense, o Terra Chá en Lugo.

"Si hablas con algún agricultor dicen que las cigüeñas saben distinguir tractores con remolque o con arado. Al primero no le hacen caso, pero al segundo lo siguen, porque remueve la tierra y pone al descubierto invertebrados o pequeños vertebrados de los que se alimentan", ha añadido.

Algo que también ha subrayado Nancy Blanco, que ha recalcado que esta especie es "muy curiosa" y "le gusta estar cerca del ser humano" pero a una altura "suficiente para no alcanzarlas" y "estar seguras". "Cuando ven un sitio en donde hay facilidad para comer, beber, alimentar a sus pollos y hacer bien su nido con materiales adecuados, se quedan", ha añadido.

"Del mismo modo que en su momento estuvieron muy perjudicadas por la deforesta ciudadana, ahora sacan beneficio, entre comillas, de esa actividad humana en la agricultura", ha concretado Serafín González al respecto.

ESTABILIZACIÓN DE LA ESPECIE

Así las cosas, González ha señalado que "lo más probable" es que la cantidad de ejemplares en la provincia "se mantenga o tienda a estabilizarse". "El aumento fue muy rápido, de los años 90 hasta mediados de la década del 2010, sobre 2015, incluso hasta 2020. Yo creo que últimamente se está ralentizando y estabilizando el crecimiento", ha recalcado.

En este sentido, Nancy González ha destacado que la provincia completa de Ourense cuenta con cerca de 400 y 500 parejas de cigüeñas, de las cuales, unas 250 se encuentran en la comarca de A Limia, con la segunda mayor población en Maceda, que cuenta con cerca de 60 nidos, según sus estimaciones.