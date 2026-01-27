Vecinos de Mos se reunirán lunes con el IGVS al denunciar "injusticias" en la adjudicación de viviendas públicas

VIGO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
Una veintena de vecinos de la localidad pontevedresa de Mos se reunirá el próximo lunes con la jefa del Área Provincial del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en Vigo, Margarita Cabaleiro, tras denunciar "injusticias" en la adjudicación de pisos públicos.
Todo ello después de que el pasado 9 de enero se sorteasen 20 viviendas de promoción pública construidas en la zona de San Eleuteiro de Mos, asegurando estos ciudadanos que dicha asignación incumplió las bases establecidas.
En declaraciones a Europa Press, la representante de los afectados, Andrea Conde, ha indicado que el sorteo "no fue transparente" ni se realizó "en condiciones de igualdad".
Así, ha criticado, entre otros aspectos, que los menores de 36 años, que tenían una propia convocatoria a parte, también fueron incluidos en el sorteo general, tocándole a algunos dos pisos (teniendo que renunciar a uno de ellos), según ha añadido.
Asimismo, ha asegurado que uno de los inmuebles fue adjudicado a una persona fallecida que también estaba en la lista, entre otras "injusticias".
Por todo ello, han decidido alzar la voz, después de que representantes municipales tratasen de "callarlos", según apunta la propia Conde.
Ahora, este próximo lunes, día 2 de febrero, se reunirán con Margarita Cabaleiro para tratar de buscar respuestas y solucionar la situación, no descartando acudir a la vía judicial en caso de que no se aclare todo lo ocurrido.