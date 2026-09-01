Las ventas de coches nuevos crecen un 14% en Galicia en agosto, por encima de la media española

Un coche eléctrico cargándose - GENERALUITAT

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en Galicia alcanzaron un total de 2.480 unidades en agosto de 2026, lo que supone un crecimiento del 14,2% en comparación con el mismo mes de 2025, según los datos publicados este martes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Este incremento es superior en más de dos puntos a la media de aumento del 11,8% en España en agosto, con 68.544 vehículos matriculados.

Todo ello por el comportamiento al alza de los eléctricos, que suponen el 80% de las matriculaciones en agosto en la comunidad, con un total de 1.983 (+21,6%). En cambio, solo 75 son de gasóleo, con un desplome del 21%. Los de gasolina bajan a 422, con un recorte interanual del 5,2%.

En el conjunto del año, Galicia acumula 22.534 vehículos nuevos vendidos, lo que supone que las matriculaciones se disparen un 19,7% entre enero y agosto.

BUEN COMPORTAMIENTO DE ELÉCTRICOS

A pesar del periodo vacacional, las ventas se han vuelto a situar en cifras positivas, marcadas principalmente por el buen comportamiento del mercado de turismos electrificados, que ha supuesto más de la cuarta parte de las unidades totales vendidas en el mes en el país.

Con este resultado, agosto registra la mejor cifra de matriculaciones desde 2019, cuando se alcanzaron las 74.426 unidades. En lo que va de año ya se han matriculado 818.201 nuevos turismos, un 6,3% más que el año pasado.

El bueno desempeño de julio se debe al incremento en todos los canales, con un aumento interanual del 9,9% en el canal de particulares, hasta 39.109 registros; del 13,1% en el canal de empresas, hasta llegar a 27.167 unidades matriculadas; y del 32%, hasta las 2.268 anotaciones, en el canal 'rent a car'.

En el acumulado del año, los tres canales mantienen una evolución positiva, con un aumento del 6,8% en las ventas a particulares, del 4,7% en empresas y del 7,8% en el canal de alquiladores.

En el acumulado del año, el canal de particulares experimentó un aumento interanual del 6,8%, hasta 366.567 registros; el canal de empresas se elevó un 4,7% (hasta 271.639 comercializaciones) y el 'rent a car' llegó a 179.995 matriculaciones (un 7,8% más).

Respecto a las ventas de turismos electrificados (BEV+PHEV), se registran 18.967 nuevas unidades, con un aumento del 27% en agosto, representando el 27,7% del mercado en el mes. En el total del año se acumulan 185.340 unidades vendidas, un 34,1% más que el año anterior. En este año ya representan el 22,6% del mercado, 5 puntos porcentuales más que en 2025.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en agosto bajan hasta los 95,5 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 2,3% inferior que la media de emisiones de 2 los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2025. En el acumulado de 2026, las emisiones medias se sitúan en 101,5%, un 4,2% menos que en el mismo periodo de 2025.

CRECEN LAS VENTAS DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros aumentan un 5,9% en agosto, con 11.289 unidades. En el total del año, se suman un total de 131.633 ventas, un incremento del 7%.

De su lado, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses crecen de nuevo, con un aumento del 13,8% y 2.047 unidades vendidas. De esa forma, en el total del año el aumento se sitúa en un 12,4%, con 23.212 ventas.

Por tipo de vehículos, son los industriales los que empujan las ventas con una mejora del 14,6% y 1.917 matriculaciones. Por su parte, los autobuses también logran aumentar un 4% con 130 ventas.

AGOSTO CONFIRMA "EL BUEN TONO" DE 2026

Los principales actores del sector automovilístico español han celebrado los buenos datos registrados en el mercado en el mes de agosto.

"Agosto ha sido un buen mes con un crecimiento a doble dígito y con un crecimiento acumulado del 6,3%, lo que nos acerca al objetivo de superar con holgura los 1,2 millones de turismos vendidos", ha afirmado el director de Comunicación de Anfac, Félix García.

Por su parte, el director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, ha indicado que agosto confirma "el buen tono" que se lleva viendo durante todo el ejercicio, ajeno a los vaivenes macroeconómicos y geopolíticos.

"Con esta configuración del mercado podemos decir que vamos a superar claramente 1,2 millones de unidades matriculadas en el presente ejercicio, es decir, estaríamos en el mejor año desde la pandemia, y ese dato tiene que servir para mantener los estímulos a la demanda para justamente seguir propiciando la renovación del parque", ha argumentado.

Finalmente, la directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche, ha destacado agosto mantiene "la tendencia positiva del mercado". "Ahora bien, no se compra al ritmo suficiente para renovar el parque. Teniendo en cuenta que más de la mitad de los vehículos que circulan por España tienen más de 15 años urge activar el plan nacional de renovación contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible para frenar su creciente antigüedad", ha apuntado.