VIDEO: Díaz afirma que Netanyahu es un "criminal de Guerra":"Frente a su fanfarronería, el Gobierno se va a defender"

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (OURENSE), 12 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo estatal y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sostenido que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es un "criminal de Guerra" y ha asegurado que "frente a su fanfarronería", "el Gobierno de España se va a defender".

Así se ha pronunciado este viernes al ser preguntada sobre si el presidente Pedro Sánchez estuvo acertado al asegurar que España no podía frenar el combate de Israel contra los terroristas de Hamás porque no tiene armas nucleares, unas afirmaciones que Netanyahu calificó de "amenazas genocidas contra Israel".

Al respecto y tras reunirse en el municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras con alcaldes de localidades gallegas afectadas por los incendios, Yolanda Díaz ha respondido asegurando que "Netanyahu está cometiendo un genocidio en Gaza".

"Está vulnerando la legalidad internacional. Está vulnerando los derechos humanos y está poniendo en jaque a toda la institucionalidad internacional, empezando por la Secretaría General de Naciones Unidas", ha manifestado para asegurar que es "un criminal de guerra" contra el que se dictó "una orden de detención", tanto contra él como contra su gobierno.

Por ello, ha subrayado que el Ejecutivo español está "haciendo lo que tiene que hacer" que es "defender la legalidad internacional, defender los derechos humanos".

Yolanda Díaz ha censurado que Israel está "asesinando a niños y niñas todos los días". "Y que frente a la fanfarronería y a las agresiones de Netanyahu, el Gobierno de España va a defenderse", ha afirmado.