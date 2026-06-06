Vigo, ratificada como ciudad candidata a ser sede del Mundial 2030

El alcalde de Vigo, Abel Caballero. - AYUNTAMIENTO VIGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este sábado que la ciudad ha sido ratificada oficialmente como candidata a ser sede del Mundial de Fútbol 2030, situándose en igualdad de condiciones respecto a las otras ocho ciudades españolas aspirantes.

Tras participar este viernes en una reunión convocada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), el regidor ha comunicado en un audio difundido a los medios que Vigo tiene "exactamente los mismos derechos" que sedes como Madrid, Barcelona o Bilbao.

Caballero ha calificado de "gran noticia" esta confirmación, señalando que la Federación Española de Fútbol ya ha comunicado a la FIFA la inclusión de Vigo y Valencia como ciudades candidatas.

Según ha explicado el alcalde, el Gobierno de España ha manifestado su compromiso de "apoyar con todas sus fuerzas" que las nueve ciudades propuestas se conviertan finalmente en sedes del torneo.

En el marco de este proceso, el alcalde ha adelantado que enviará de forma "inmediata" un borrador de convenio a la Xunta de Galicia y a la Diputación de Pontevedra para la reforma de la grada de tribuna del estadio de Balaídos. La propuesta del consistorio vigués plantea una financiación a tres bandas, en la que el Ayuntamiento, la Xunta y la Diputación asuman un tercio del coste cada uno.

Finalmente, el regidor ha lamentado los "dos años" de retraso que, a su juicio, ha sufrido el proceso debido a la falta de reconocimiento inicial de la candidatura viguesa, pero ha insistido en que la ciudad recuperará el tiempo perdido para cumplir con los plazos de licitación y reforma del estadio.