Vigo supera los 304.000 habitantes empadronados, la mayor cifra de su historia

VIGO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado que la ciudad ha superado los 304.000 habitantes empadronados, alcanzando así la mayor cifra de su historia.
En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha reivindicado estas cifras, calificándolas como una "muy buena noticia", al considerar que Vigo está "atrayendo a gente".
Así, ha apostillado que las medidas que se tomarán en lo relativo a la vivienda supondrá que "mucha más personas" se muden a vivir a la urbe olívica. "Vigo tiene en este momento el mayor número habitantes del padrón de la historia, por algo será", ha sentenciado Caballero.