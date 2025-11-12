Vigo supera los 304.000 habitantes empadronados, la mayor cifra de su historia

Archivo - Imagen de la ciudad de Vigo.
Archivo - Imagen de la ciudad de Vigo. - AYUNTAMIENTO DE VIGO - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 12 noviembre 2025 13:01

VIGO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado que la ciudad ha superado los 304.000 habitantes empadronados, alcanzando así la mayor cifra de su historia.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha reivindicado estas cifras, calificándolas como una "muy buena noticia", al considerar que Vigo está "atrayendo a gente".

Así, ha apostillado que las medidas que se tomarán en lo relativo a la vivienda supondrá que "mucha más personas" se muden a vivir a la urbe olívica. "Vigo tiene en este momento el mayor número habitantes del padrón de la historia, por algo será", ha sentenciado Caballero.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado