Villares liga el apoyo de En Marea a los PGE a que se atienda su "agenda": "No vale solo con la de Unidos Podemos"

Publicado 28/09/2018 13:58:51 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha asegurado que "la primera gran encuesta" sobre el papel de sus diputados en el Congreso vendrá del grado en que se recojan sus demandas para Galicia en los Presupuestos Generales del Estado, ya que, según Villares, los parlamentarios rupturistas en las Cortes no deben apoyar su aprobación si no se incluye la "agenda" que proponen para Galicia.

"Sin esa agenda que pusimos encima de la mesa no va a haber presupuestos, tiene que quedar muy claro. No vale solo con contentar la agenda política de Unidos Podemos. Tiene que producirse la satisfacción de la agenda política de En Marea. La de Unidos Podemos será condición necesaria, pero no suficiente", ha incidido Villares durante una rueda de prensa este viernes.

El portavoz rupturista ha remarcado que En Marea constituye "una marca soberana, propia de Galicia" y que ese factor es el que hace que "la gente confíe" en el proyecto para que sus representantes "den respuesta" a los "problemas específicos" de Galicia.

En un momento en el que aumenta el debate sobre el papel de los diputados de En Marea en el Grupo Confederal de Unidos Podemos, Villares ha destacado que los acuerdos previos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado "será una gran prueba" para "demostrar a la ciudadanía de Galicia que un voto en clave social y en clave nacional fue determinante para conseguir una mejora en la calidad de vida" de la ciudadanía gallega.

El magistrado lucense, que hace días explicitó su descontento por la "falta de visibilidad" de los diputados de En Marea en Madrid, ha apelado a que, más allá de la "colaboración estratégica con otras fuerzas hermanas en el conjunto del Estado", la función de los parlamentarios electos por el proyecto gallego debe estar centrada en "defender los intereses del país" porque representan "algo que es mucho más que un agregado de siglas".