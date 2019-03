Villares ve "seguro" que En Marea obtenga representación en las cuatro provincias y reprocha a Podemos apoyar los PGE

Publicado 17/03/2019 14:51:42 CET

Destaca que el partido instrumental representa "la unidad" y que no se subordina "a los intereses de los partidos clásicos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luis Villares, ha asegurado este domingo estar "seguro" de que el partido instrumental obtendrá representación en las cuatro provincias gallegas y ha reprochado a Podemos que apoyase el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Aspiramos a tener representación en todas las provincias en las que nos presentamos. El escenario de fraccionamiento del voto no es exclusivo en el espacio de progreso. Las derechas están divididas. No renunciamos a obtener representación en todas las provincias. En 2015, ya la tuvimos. Aspiramos a eso", ha subrayado Villares en una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press.

En este sentido, tras recordarle la periodista que en la repetición de las elecciones generales en 2016 En Marea perdió su escaño por Ourense, Villares ha señalado "estar seguro" de que esta provincia tendrá "la representación que necesita".

Según el portavoz de En Marea, la división de los partidos de derechas, "PP, Ciudadanos y Vox, va a repartir el voto en todas las formaciones políticas", por lo que, a su juicio, la Ley D'Hont va a ofrecer unos resultados "mucho más proporcionales" que en otras ocasiones.

CRÍTICAS A PODEMOS

Preguntado sobre los motivos que llevaron a En Marea a no concurrir a las generales junto con Podemos, Esquerda Unida y Anova, Villares ha evitado responder directamente, pero ha afeado a Podemos, entre otras cosas, que apoyase el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, Villares ha señalado que el compromiso de En Marea es "con Galicia", por lo que ha subrayado que la organización "fue coherente" y dijo que no votaría a favor de unos presupuestos "con unas inversiones no satisfactorias para la Comunidad", y así lo trasladó al grupo parlamentario, "que lamentablemente no todo él fue coherente con el contrato que trasladamos a la ciudadanía".

"Lo que manda a la abstención al electorado es verse defraudado con formaciones políticas que dicen una cosa y no lo hacen. Las organizaciones políticas tenemos que ser coherentes y consecuentes con aquello que defendemos. Y por lo tanto desde En Marea siempre quisimos serlo. Y otros que no pudieron ser tan coherentes y consecuentes, van soltando siglas y van soltando ese compromiso por el camino", ha indicado Villares en referencia a otros partidos de la izquierda rupturista.

Además, el portavoz de En Marea ha apuntado que desde la organización se había dicho que "la moción de censura (la cual apoyó En Marea) no podía ser un cheque en blanco", a lo que ha añadido que "ahí es donde los compañeros de Podemos se equivocaron también".

Sobre la decisión de Anova de no presentarse a las elecciones generales, Villares ha señalado que esta medida "significa" que "se ven representados en otras formaciones que concurren". "En En Marea hay militantes de Anova", ha destacado, por lo que ha pedido a otras organizaciones que crean en el partido instrumental como un espacio común.

UNIDAD

Villares ha insistido en que En Marea representa "la unidad ciudadana" y es un proyecto que "no se subordina a los intereses de los partidos, sobre todo de los clásicos", ya que "solamente obedece al clamor social".

"En Marea representa la unidad, pero no la unidad de siglas. Un proyecto no es bueno por el número de siglas que suma sino por los valores sociales que se defienden. Hoy en día somos representativos de una unidad ciudadana que busca ampliar derechos", ha dicho Villares.

Así, ha insistido en que "este no es un problema de siglas", ya que, a su juicio, "las siglas pueden ir por un lado, pero el proyecto de unidad, alrededor de unos valores, es lo que espera seguir representando En Marea con esperanza e ilusión".

El portavoz ha reiterado que los "únicos" requisitos que En Marea puso para formar un espacio de unidad fueron la ética en la política, el compromiso con el programa político y la transparencia de la democracia interna mediante un proceso de primarias.

"Acabamos de pasar ahora un proceso de primarias donde quien es número uno o dos no lo decidió ninguna cúpula, lo decidieron las bases. Y eso es lo que ningún otro partido puede afirmar en este momento. Ni en el espacio rupturista ni ningún otro, porque en nuestro espacio son las bases quienes deciden y eso es la radicalidad democrática para empezar internamente", ha subrayado Villares.

Además, ha continuado diciendo que "lo que le interesa a En Marea es que las fuerzas políticas sean coherentes" como, a su juicio, lo es el partido instrumental. "Ojalá pudiesen decir lo mismo otras y no pactasen en despachos a puerta cerrada quién va de número uno o dos por las circunscripciones", ha sentenciado.