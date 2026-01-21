El virus respiratorio sincitial aumenta su positividad en Galicia y se acerca al 10%

Archivo - Foto de archivo - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El virus respiratorio sincitial (VRS) sigue aumentando su tasa de positividad en Galicia y es ya del 9,8% en la semana 3 del año (del 12 a 18 de enero), cuando la semana anterior era del 8%, según se recoge en el informe semanal de seguimiento de este virus que publica la Consellería de Sanidade.

En esta última semana, se observa un incremento en la tasa de consultas en atención primaria por bronquiolitis en menores de dos años. En concreto, el incremento fue del 5% en el grupo de nacidos entre abril y septiembre de 2025. Para el global de menores de dos años la tasa aumentó un 20,4% con respecto a la semana previa.

En cuanto a hospitalizaciones, se registró un ingreso en la última semana en el grupo de nacidos entre abril y septiembre de 2025 y ninguna hospitalización de un lactante menor de dos meses, que están pasando su primera ola del VRS.

En estos grupos, la cobertura de la inmunización frente al VRS es del 93,2% en el caso de los bebés que son vacunados en los hospitales gallegos al nacer dentro de las fechas de la campaña y del 94,9% para los nacidos fuera de campaña, de abril a septiembre de 2025.

En cuanto a ingresos hospitalarios de niños que ya pasaron alguna temporada de VRS, en la última semana se produjeron cuatro ingresos entre los nacidos de 1 de abril de 2024 a 31 de marzo de 2025; y dos ingresos en el grupo de nacidos entre el 1 de abril de 2023 a 31 de marzo de 2024.

En adultos, en la segunda semana del año se registraron 35 ingresos con VRS en mayores de 60 años, de los cuales 25 se corresponden la mayores de 80.