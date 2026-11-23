Rueda preside el Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia activa el visor Refúxia-T con el objetivo de contribuir a la identificación de calor y posibles zonas de refugio en toda la Comunidad y, de este modo, ayudar a los ayuntamientos a diseñar iniciativas con las que hacer frente al cambio climático.

Asimismo, también publica la guía metodológica de la Rede galega de refugios climáticos, que ofrece un marco técnico común para identificar y evaluar estos espacios, en cumplimiento de la Ley del clima autonómica.

Tal y como ha conocido el Consello de la Xunta en un informe elaborado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, el Refúxia-T está concebido como una herramienta cartográfica interactiva que permite visualizar y consultar, en cada ayuntamiento, las islas de calor y los espacios con potencial para actuar como refugios climáticos exteriores, en los cuales, por lo tanto, la población puede encontrar protección y alivio térmico durante episodios de temperaturas extremas, cada vez más frecuentes en el actual escenario climático.

Este visor se basa en la metodología científica ejecutada en el marco del proyecto Clima 25, dentro del Plan PIMA de refugios climáticos, que combina teledetección, inteligencia artificial, mediciones ambientales sobre el terreno y criterios ecológicos y de biodiversidad.

De este modo, tal y como ha indicado la Adminsitración autonómica, el visor facilita el conocimiento de la distribución territorial de las islas de calor, entendida como aquellas zonas urbanas en las que la temperatura de la superficie es claramente más elevada que la de su entorno, y de los potenciales refugios climáticos exteriores, que son aquellos espacios con una presencia significativa de vegetación, situados en un entorno urbano cuya superficie esté más fresca que la que la rodea.

La Xunta ha señalado que estos refugios climáticos exteriores (parques, jardines o otras zonas verdes) contribuyen a reducir la exposición solar y ofrecen ambientes más agradables en verano. Por ello, apunta que el visor constituye una herramienta de apoyo a la planificación y a la priorización de actuaciones de adaptación al cambio climático.

En concreto, Refúxia-T identifica mediante imágenes satélite zonas con vegetación rodeadas de tejido urbano, cuya temperatura esté por lo menos 0,7oC más fresca que la media urbana de las proximidades.

La puesta a disposición de los ayuntamientos de este visor a partir de este lunes a través del Portal de acción climática da Xunta de Galicia marca el inicio de una fase preparatoria de identificación de estos espacios por parte de las administraciones municipales con el objetivo de que sirva de base para el diseño de la futura Rede galega de refugios climáticos.

Además, la Xunta aspira a que Refúxia-T evolucione progresivamente para convertirse en el visor cartográfico de referencia de la futura red autonómica de refugios climáticos, permitiendo consultar la localización y características de estos espacios, así como sus horarios, condiciones de acceso y servicios disponibles.

La Xunta podrá establecer futuras líneas de apoyos destinadas a la creación de nuevos refugios climáticos y a la adecuación y mejora de los espacios existentes, dándole continuidad a actuaciones de adaptación al calentamiento global ya impulsadas.

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, asimismo, ha elaborado una guía metodológica que ofrece un marco técnico común para identificar y evaluar estos espacios, orientar su validación por los ayuntamientos y preparar su incorporación a la futura red.