Vithas Vigo implanta el tratamiento con terapias antiamiloide para pacientes de alzhéimer en fase leve

Un facultativo observa una resonancia. - VITHAS

VIGO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Vigo ha informado de que ha empezado a tratar a sus primeros pacientes con diagnóstico de alzhéimer leve o en fases iniciales de la enfermedad con los nuevos fármacos antiamiloide 'lecanemab' y 'donanemab', autorizados en 2025 por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Según traslada en un comunicado, se convierte así "en el primer hospital gallego y en el tercero de todo el territorio español" en prescribir ambos fármacos (de uso hospitalario) y en incorporarlos a su práctica clínica para ralentizar el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en pacientes con deterioro cognitivo o demencia leve.

Son candidatos a poder ser tratados con estas nuevas terapias aquellas personas con diagnóstico de alzhéimer en fases tempranas, que presentan acúmulos de proteína beta amiloide en el cerebro, confirmados previamente mediante diagnóstico por imagen o análisis de líquido cefalorraquídeo.

Podrán ser administrados, tras analizar el estado del gen ApoE, y descartar que los pacientes no sigan un tratamiento anticoagulante o muestren riesgo de hemorragia cerebral.

'Lecanemab' y 'donanemab' son anticuerpos monoclonales intravenosos que reducen la acumulación de placas de proteína amiloide en el cerebro --vinculadas al desarrollo del alzhéimer-- y facilitan su eliminación. Deben ser administrados por neurólogos en un centro hospitalario, cada dos o cuatro semanas, en tratamiento continuado o en pauta de duración finita (unos 18 meses), según la evolución de cada paciente.

Precisan, por tanto, de un control, monitorización y seguimiento exhaustivo e individualizado con resonancias magnéticas cerebrales, pautadas de forma regular (entre cuatro y seis al año, incluyendo la basal).

ESTUDIOS CLÍNICOS PREVIOS A SU COMERCIALIZACIÓN

Durante los estudios clínicos previos a su comercialización, 'lecanemab' consiguió frenar el deterioro cognitivo en un 27% de los pacientes estudiados y 'donanemab' mostró una reducción del deterioro cognitivo cercana al 35%, especialmente en personas con niveles más bajos de proteína tau (utilizada como biomarcador para reflejar el daño neuronal y la progresión sintomática del alzhéimer).

"Se estima que aproximadamente un 10% del total de los pacientes con alzhéimer cumplen los requisitos para ser tratados con estas dos nuevas terapias que, aunque no curan la enfermedad, consiguen retrasar su progresión, con apenas un 12% de efectos adversos leves, siendo los graves excepcionales. Podríamos decir que son una especie de quimioterapia para el alzhéimer, que consigue que la enfermedad no progrese, mejorando la calidad de vida del paciente", señala Antonio Pato, uno de los cuatro neurólogos del Hospital Vithas Vigo, integrado en el Instituto de Neurociencias Vithas.