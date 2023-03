Vitrasa denuncia daños en dos buses urbanos en Vigo, en la víspera de la huelga de tres días convocada por el comité

El comité lamenta que la empresa acudió a la reunión de este jueves

"sin ninguna propuesta" y mantiene el paro



VIGO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa Vitrasa, concesionaria del servicio de bus urbano en Vigo, ha denunciado daños en dos buses en la mañana de este jueves, y en la víspera de las tres jornadas de huelga convocadas por el comité para este viernes para reclamar mejoras salariales y laborales.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el primer "ataque" se registró sobre las 5,40 horas, contra un autocar que se estaba incorporando al servicio en la línea 6, a su paso por la carretera de Clara Campoamor. El bus recibió el impacto de una piedra, que provocó la rotura de una de las lunas, próximas al conductor, pero no hubo daños personales.

Una hora más tarde, otro bus que ya había comenzado su ruta, la de la línea 17, recibió otro impacto contra una de las lunas, a su paso por O Freixo. El conductor tampoco sufrió daños en esa ocasión, ni había viajeros a bordo en ese momento.

"Por suerte, no hubo heridos y el personal que hacía el servicio en esos buses no sufrió ningún daño", ha señalado Vitrasa, que ha advertido de que "este tipo de ataques ponen en riesgo no solo la seguridad de los viajeros, sino también la de los compañeros y compañeras que realizan el servicio".

La empresa ha afirmado que este tipo de "actos vandálicos" no hacen más que "elevar la tensión de la situación a un día de iniciar la huelga" convocada por los sindicatos para los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril, coincidiendo con el fin de semana 'grande' de la celebración de la Reconquista en Vigo, y "a escasas horas de mantener una reunión entre empresa y comité".

La concesionaria ha vuelto a reiterar que la huelga es "desproporcionada" y ha insistido en que los trabajadores de Vitrasa cuentan con un convenio colectivo que "es el mejor del sector en toda Galicia", con un sueldo "un 37 % más alto que cualquier otro compañero del sector en la provincia".

Finalmente, ha lamentado que el comité "lleva casi 5 meses prolongando esta situación de paros que perjudican ampliamente a la ciudadanía, al personal y a la empresa", y ha insistido en que la compañía se encuentra en una situación de "pérdida de viajeros" derivada de la pandemia del Covid y de pérdidas económicas "de varios millones de euros", por lo que las demandas de los sindicatos son "ilógicas" e "insolidarias".

REUNIÓN

Con respecto a la reunión entre empresa y representantes de los trabajadores, el comité ha informado de que la dirección "se presentó sin ninguna propuesta sobre los puntos que se expusieron hace más de 15 días".

Según los sindicatos, "con esta actitud" Vitrasa "vuelve a demostrar que no tiene ningún interés en solucionar el conflicto, que afecta gravemente a la ciudadanía".

Así las cosas, el comité ha confirmado que mantiene la convocatoria de huelga para los tres próximos días y, tras pedir disculpas a los ciudadanos por las consecuencias del paro, ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación convocada para las 19,30 horas de este viernes, con salida del cruce de Os Choróns y llegada en la Plaza de Compostela.