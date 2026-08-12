Wizz Air adelanta dos meses la apertura de su base en Santiago al 17 de diciembre

Santiago de Compostela. - WIZZ AIR

Amplía su expansión internacional con nuevas rutas entre Madrid, Barcelona y Valencia y destinos de Rumanía y Moldavia

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Wizz Air ha adelantado oficialmente la apertura de su base en Santiago de Compostela al próximo 17 de diciembre, cuando sumará cinco rutas nacionales, mientras que también ha anunciado tres nuevas conexiones entre Madrid, Barcelona y Valencia y varios destinos clave en Rumanía y Moldavia desde esa misma fecha.

En primer lugar, la aerolínea 'low cost' volará desde Galicia a Canarias, Andalucía y Aragón, empezando el 17 de diciembre con vuelos a Málaga, Tenerife Norte y Zaragoza. El día después, inaugurará trayectos hacia Gran Canaria y Fuerteventura, según un comunicado emitido este jueves.

Estas rutas se añadirán a otras que inaugurará en las semanas previas, como estaba previsto. Wizz Air se instalará en la capital gallega en noviembre, con la apertura de tres rutas domésticas a Valencia y Bilbao el lunes 2 y a Madrid el miércoles 3. Más tarde, comenzará a operar vuelos a Varsovia (1 de diciembre) y Roma (14 de diciembre).

En total, a partir de la apertura de la base el 17 de diciembre, Wizz Air contará con un total de 10 rutas: dos internacionales y ocho en territorio estatal. Esto supone para el Ayuntamiento "una clara apuesta por Santiago como destino turístico atractivo durante todo el año", incluso en invierno, "los principales meses de la temporada baja".

La concejala de Turismo, Míriam Louzao, ha celebrado el adelanto de la apertura como "una buena noticia": "Es una confirmación de la buena recepción que está teniendo la llegada de Wizz al Rosalía de Castro". De igual modo, ha apreciado el "buen comportamiento" de las diferentes rutas que están operando en esta temporada de verano.

"Desde el Ayuntamiento de Santiago llevamos mucho tiempo trabajando para que la conectividad tan relevante que ya tenemos este verano se mantenga en la temporada de invierno; también en diversificar las compañías del Rosalía de Castro. Esta noticia de hoy de Wizz Air es muy positiva en ese sentido", ha valorado Louzao.

EXPANSIÓN DE SU RED INTERNACIONAL

Por otra parte, la aerolínea también amplía la expansión de su red internacional con la nueva ruta entre Valencia y Chisinau (Moldavia) a partir del 17 de diciembre y con tres frecuencias semanales. Además, Barcelona y Madrid conectarán con Brasov (Rumanía) dos veces por semana desde el 18 y 20 diciembre, respectivamente.

Para Wizz Air, esta doble expansión fortalece su presencia en la España continental y las islas, apoyando las economías locales y el turismo, al tiempo que ofrece una opción asequible para las familias que visitan a amigos y familiares durante las vacaciones de invierno.

"Al conectar Galicia con Canarias, Andalucía y Aragón, junto con el lanzamiento de nuevas conexiones internacionales desde Madrid, Barcelona y Valencia hacia Rumanía y Moldavia, estamos dando a los viajeros españoles un acceso sin precedentes a viajes aéreos sostenibles y de bajo costo justo antes de la temporada festiva", ha valorado el corporate communication manager en Wizz Air, Vera Jardan.