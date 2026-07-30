Wizz Air conectará Santiago con Roma y Varsovia a partir de diciembre y con 8 ciudades españolas en febrero

Archivo - Avión de WIZZ Air - WIZZ AIR - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea Wizz Air ha anunciado que abrirá una base en el aeropuerto de Santiago de Compostela en febrero, desde donde conectará la capital gallega con ocho ciudades españolas. Ya desde diciembre, comenzarán a operar las rutas a Roma y Varsovia.

Estas han sido algunas de las novedades presentadas en la rueda de prensa celebrada este jueves en el Ayuntamiento de Santiago y en la que han participado, además de representantes de la compañía, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

Los billetes para todas las rutas estarán disponibles a partir del 30 de julio. Las primeras operaciones comenzarán el 1 de diciembre con la ruta Varsovia-Modlin y Santiago (jueves y sábado), seguida por el enlace con Roma Fiumincino el 14 de diciembre (lunes y viernes).

A las dos rutas internacionales hay que sumar las tres conexiones nacionales anunciadas ya a principios de este mes, Madrid, Valencia y Bilbao; y otras cinco presentadas hoy: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Málaga y Zaragoza.

Estas rutas comenzarán a operar entre el 1 y el 2 de febrero de 2027, coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva base -en España anunciaron este mismo mes la apertura de bases en Madrid y Valencia-.

"CONSOLIDAR" LA TENDENCIA

Los intervinientes han reivindicado la importancia de la apertura de basar una aeronave en Lavacolla. El hacerlo permite incrementar la flexibilidad de la red y crear la infraestructura necesaria para seguir creciendo y continuar añadiendo rutas.

"La apertura de nuestra nueva base en Santiago marca otro importante hito en la expansión de Wizz Air en España, tras la puesta en marcha de nuestras dos primeras bases españolas en Madrid y Valencia a principios de este mes. Este anuncio forma parte de nuestro ambicioso plan de crecimiento a cinco años para España, con el que aspiramos a ampliar significativamente nuestra presencia y conectividad en todo el país", ha comentado el responsable de Red de la compañía, Samuel Ferrera.

En la rueda de prensa también han aportado algunos datos de contexto para enmarcar el peso de Wizz Air, con una flota de 270 aviones -en su mayoría Airbus Neo-, "la más moderna y más eficiente del mercado".

La aerolínea húngara transportó el año pasado a unos 89 millones de pasajeros mediante 1.000 rutas a más de 200 destinos, con más de 1.000 vuelos diarios.

Por su parte, las autoridades han puesto el foco en el trabajo realizado y en la confianza en que estas "buenas noticias" sirvan de reclamo.

Diego Calvo ha agradecido a la compañía su apuesta, "importante" no solo para Santiago sino para toda Galicia. Además de agradecer la colaboración institucional, ha comprometido todo el apoyo del Gobierno autonómico para "consolidar" esta tendencia.

Para Goretti Sanmartín este es un día "muy feliz", fruto de un "intenso" trabajo. La alcaldesa ha destacado la importancia de la ruta italiana, dado que el mercado de la 'bota' es el segundo en importancia a nivel turístico para Santiago, por detrás de EEUU. Sobre esto, ha recordado que en mayo se inauguraba la ruta aérea con Nueva York.

Así, ha recalcado que Santiago cuenta este verano con 17 rutas internacionales a tres continentes distintos. "Seguiremos trabajando para que se mantenga en invierno y que sigan creciendo", ha concluido.