Xerardo Quintiá se hace con el Premio de Poesía Afundación

XXIV edición del Premio de Poesía Afundación - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Xerardo Quintiá ha ganado la XXIV edición del Premio de Poesía Afundación con el poemario 'Os cantos a Minha Senhor de Dosinda Christensen' y bajo el lema 'Cantos a Minha Senhor'.

La entidad convoca, junto al Centro PEN de Galicia y con el patrocinio de la Xunta de Galicia, un premio al que este año se presentaron un total de 46 obras inéditas.

La resolución del jurado, presidido por Luís González Tosar, con Inés Mosquera Calvo como secretaria y vocal, e integrado por César Lorenzo Gil, Teresa Seara e Ismael Ramos Castelo, ha tenido lugar a las 18.30 horas en la Sede Afundación Santiago de Compostela.

El jurado ha considerado que se trata de un poemario "que parte de una exploración culturalista encaminada hacia asuntos de actualidad con una mirada crítica". "Hacia el final de la obra emerge un telurismo en que el cuerpo se integra en la naturaleza. La obra destaca por su ritmo cuidado y el trabajo innovador con el verso, introduciendo elementos gráficos poco habituales que en ocasiones amplían el significado", destacan.

Por su parte, el director gerente de Afundación, Pedro Otero, ha manifestado su convencimiento de la necesidad de mantener un premio, "que es ya un referente del panorama literario gallego".

"Las personas ganadoras en las últimas ediciones coinciden en destacar que el Premio de Poesía Afundación es considerado como la gran distinción de este ámbito en Galicia y para nosotros es todo un orgullo ser valorados de manera tan destacada por profesionales de las letras de tan destacado nivel. Y debo decir que esa valoración es, honestamente, muy certera, porque a lo largo de estas más de dos décadas este fue nuestro propósito: consolidar este galardón y convertirlo en un certamen que actuara como catalizador de la riqueza creativa en nuestra poesía", ha destacado.

Por su parte, el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, que también ha participado en el acto, ha subrayado que poetas como el premiado "

"contribuyen a enriquecer y prestigiar la producción poética gallga y forman parte de un grupo selecto por la calidad de sus trabajos".

Ha incidido también en el "buen momento" que vive la poesía gallega en los últimos años, "reconocida más allá de Galicia". Así, ha hecho referencia al Premio Nacional de Poesía que en el 2025, 2024 y 2023 recayó en las escritoras gallegas Miriam Reyes, Chus Pato y Yolanda Castaño, respectivamente.