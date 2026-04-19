Xulgan a unha muller por estafar 50.000 euros á persona á que coidaba na súa casa en Ribeira

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, celebra o día 22 un xuízo por estafa contra unha muller á que Fiscalía acusa de estafa e para a que pide catro anos e seis meses de prisión, ademais do abono dunha indemnización de algo máis de 50.000 euros.
No seu escrito de cualificación fiscal, o Ministerio Público sostén que a acusada, de nacionalidade brasileira, "valéndose do seu traballo como auxiliar de axuda" no domicilio da vítima accedeu coa súa autorización aos datos do cartón de crédito.
A afectada fíxoo coa intención de que retirase uns 600 euros cunha periodicidade mensual para ter efectivo do que dispor xa que debido aos seus problemas de mobilidade tiña dificultades para desprazarse fora do domicilio.
Con todo, o Ministerio Público sostén que a acusada "con ánimo de ílicito enriquecemento e aproveitando a confianza que a vítima depositara nela pola relación laboral preexistente" utilizou ese diñeiro para fins propios.
En concreto, sinala que "se serviu do referido cartón e dos datos obrantes nela para efectuar 12 transferencias", todo iso por cantidades distintas. Tamén contratou un seguro dun vehículo e realizou compras en distintos establecementos de Ribeira.