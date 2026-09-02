La Xunta activa este jueves la alerta roja por episodio de calor en el interior de Pontevedra. - XUNTA

PONTEVEDRA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Según los datos remitidos por Meteosalud y Meteogalicia, la Xunta ha activado para este jueves el sistema de alerta por episodio de calor de nivel rojo en el interior de Pontevedra,

Asimismo, la alerta será de nivel naranja en el centro de Lugo, el interior de A Coruña y la montaña de Ourense.

Galicia quedará entre este miércoles, y el próximo sábado bajo la influencia de un anticiclón que se localizará en el norte de la península Ibérica. Desde esa posición acercará estabilidad, dejando cielos despejados y aire cálido de origen norteafricano, lo que ocasionará un importante incremento en las temperaturas diurnas.

Los valores más elevados se esperan durante las tardes del jueves y del viernes. El sábado aún será un día caluroso, pero probablemente con nubes y algunas tormentas en el interior que harían descender ligeramente las temperaturas y estos valores tenderían ya a normalizarse el domingo.

Los ayuntamientos afectados este jueves por la alerta de nivel rojo por calor son Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.