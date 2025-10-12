La Xunta adjudica 300.000 euros en ayudas a la preproducción de 14 películas y series gallegas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El audiovisual gallego contará con 300.000 euros adjudicados por el Gobierno gallego para el desarrollo de 14 nuevos proyectos de cine y televisión. Con esta inversión, la Xunta contribuye a la fase de preproducción de los próximos títulos de 12 productoras gallegas, entre los que se encuentran siete largometrajes de ficción, una de animación, cinco documentales y una serie de televisión.

En una nota de prensa, la Administración autonómica ha explicado que las cuantías concedidas se destinarán a tareas anteriores al rodaje de los títulos subvencionados, como la escritura del guión, asesorías, financiación, venta y distribución, gestión de derechos, investigación o elaboración de materiales promocionales, entre otras.

En concreto, estas subvenciones se estructuran en diferentes modalidades. En la categoría para futuros largometrajes cinematográficos de ficción, hay tres propuestas que también han obtenido subvención a la escritura de guión.

Se trata de 'Lamprea', de Gaitafilmes con dirección de Ángeles Huerta; 'A vella e o cocho', producida por Jacobo García Fernández y dirigida por Jacobo Lagüela Castro, y 'A nena que quería ser Fred Astaire', de Cósmica Producións y con Olga Osorio en el guión y dirección.

Los cuatro títulos que reciben ayuda en esta modalidad son 'Adarna', de Matriuska Producciones con Lois Patiño en la dirección y en el guión; 'A hora azul', de Frida Films y Eloy Domínguez como director; 'Handen', de Sétima S. Coop. Galega con Ángel Filgueira en la dirección, y 'Harmonía', de Cristela Torres Nine y dirigida por Rosalía Quiroga.

Por otro lado, 'Sandwich Cat', de Zeitun Films, es el proyecto seleccionado en la modalidad B de animación y será el debut de David Fidalgo como director de largometrajes. En la categoría C para largometrajes de cine documental, resultaron beneficiarias 'A terra das viúvas dos vivos', de Cósmica Producións y con la portuguesa Melanie Pereira en la dirección; 'Que é unha montaña?', de Filmika Galaika.

Finalmente, en la modalidad D para series, recibe ayuda 'CTV para Password', con Lucía Estévez en la dirección. Para la concesión de estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, se han evaluado aspectos referidos a la promoción del nuevo talento y de la igualdad en el ámbito de la creación gallega, la autoría novel, la solvencia de la productora o el impacto del proyecto en el sector audiovisual gallego.

Asimismo, se han tenido en cuenta la originalidad de la propuesta, su calidad y la trayectoria del equipo propuesto.