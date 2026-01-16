La Xunta amplía la alerta naranja este viernes a todo el litoral de Galicia

Archivo - Oleaje en el litoral de A Coruña - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha ampliado este viernes la alerta naranja por temporal costero a todo el litoral de Galicia, tras el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre el desarrollo de un fenómeno meteorológico adverso.

Así, la previsión es que la situación afecte durante la mañana al litoral de A Coruña y se extenderá, desde primeras horas de la tarde, al resto del litoral gallego, con mar combinada del Noroeste y olas de hasta 6 metros.

Por eso, la Xunta ha ampliado la alerta naranja a toda la costa y ha informado, a través del CIAE 112 Galicia, a los ayuntamientos de las provincias afectadas, diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, clubes náuticos, etc.

Debido a esta situación, se ha suspendido la actividad deportiva en el mar, tanto federada como la del programa Xogade, en los municipios afectados.