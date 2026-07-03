La Xunta amplía la alerta roja por calor a 158 municipios

Archivo - Varias personas en la playa de Samil, a 31 de mayo de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha ampliado para este sábado la alerta roja por calor a 158 ayuntamientos, en el marco del Plan actuaciones de la Comunidad frente a posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, según los datos enviados este viernes por MeteoSalud.

En concreto, para esta jornada se activa el nivel 3, rojo, en zonas isoclimáticas del noroeste de A Coruña, interior de A Coruña, centro de Lugo, montaña de Lugo, sur de Lugo, interior de Pontevedra y montaña de Ourense.

El nivel 2, naranja, afectará a las zonas isoclimáticas sudoeste de A Coruña, Miño de Ourense, litoral de Pontevedra o Rías Baixas y Miño de Pontevedra.

Por otro lado, el nivel 1, amarillo, se activará en las zonas isoclimáticas oeste de A Coruña, noroeste de Ourense y Valdeorras.

La previsión es que la situación de altas temperaturas se mantenga en toda Galicia, por lo que las alertas permanecerán activas por posibles efectos adversos para la salud durante varios días.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Asimismo, en el caso del deporte, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, ha determinado la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior en las zonas afectadas por la alerta roja, mañana de 12.00 a 20.00 horas: el noroeste e interior de la provincia de A Coruña; el centro, la zona de montaña y el sur de Lugo; el interior de Pontevedra y la zona de montaña de la provincia de Ourense, debido a la alerta roja por calor.

Por otra parte, en las zonas con alerta naranja por calor no se suspende la actividad deportiva federada, pero se recomienda adaptar los horarios de práctica a las condiciones específicas de cada zona, evitando, en la medida del posible, las horas de mayor calor y adoptando las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas.