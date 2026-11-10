La Xunta amplía las bolsas autonómicas de funcionarios interino con habilitación nacional con una treintena de personas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia publica este martes la resolución por la que se publican las listas de personas que se incorporan a las bolsas autonómicas gallegas existentes para la provisión temporal, mediante interinidad, de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional de las entidades locales gallega.

Con esta incorporación, tal y como ha detallado la Xunta, las bolsas se amplían en 28 personas: 21 en la subescala de secretaría-intervención; cinco en la de secretaría, categoría de entrada, y dos en la subescala de intervención-tesorería, categoría de entrada.

Las personas incorporadas son aspirantes que superaron algún ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en la escala de personal funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria y adicional autorizada por el Real decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, y que solicitaron su inclusión en las listas de interinos autonómicas gallegas.

La relación de personas candidatas fue remitida por el Instituto Nacional de Administración Pública, de conformidad con el procedimiento establecido en el Orden TFP/297/2019 del anterior Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Esta norma regula el procedimiento para la elaboración de relaciones de personas candidatas que aprueben algún ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en las distintas subescalas de habilitación nacional y su remisión a las comunidades autónomas para su integración en sus listas de personal funcionario interinos.

La Xunta creó en 2017 estas bolsas autonómicas de interinos para facilitarles a las entidades locales gallegas la posibilidad de cubrir de forma inmediata los puestos de trabajo de habilitación nacional. Además, se les evita tener que efectuar los procesos selectivos de manera individual y los gastos que implican.