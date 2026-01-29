La Xunta anuncia la licitación de 55 proyectos en 2026 para construir 2.688 viviendas por casi 500 millones

1046920.1.260.149.20260129144842 Alfonso Rueda, con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta licitará durante este año 2026 un total de 55 proyectos de obra "ya completos" y que darán como resultado la construcción de 2.688 viviendas por un importe de algo más de 498,22 millones de euros, distribuidos por toda la geografía gallega.

Lo ha anunciado la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, en un acto con empresarios de la construcción y ante los medios de comunicación, junto al presidente gallego, Alfonso Rueda.

En su intervención, Rueda ha destacado que se trata de dar el "pistoletazo de salida" porque la construcción de vivienda es "prioritaria" y la necesidad por parte de los gallegos tiene "urgencia".

Por su parte, la conselleira ha comenzado destacando que van "ya" licitadas obras para más de 1.000 viviendas por casi 200 millones. De ellas, según ha dicho, 900 viviendas tienen iniciada su ejecución y este año "se empezarán a entregar las primeras".

POR TRIMESTRES

Con 2026 por delante, la titular de Vivenda ha presentado la hoja de ruta del Gobierno gallego, empezando por el primer trimestre, en el que ha situado la licitación de 16 proyectos para 979 viviendas por importe de unos 185 millones de euros.

En este primer lote, ha destacado ciudades como Vigo y A Coruña, con una inversión de más de 50 millones de euros para licitación, "sin dejar de lado" Ferrol (35 millones), Teo (12 millones), Pontevedra (9,5 millones) y otras localidades como Sanxenxo, Salceda de Caselas, O Porriño y Narón. Todas estas licitaciones "saldrán" a lo largo de febrero y marzo, según ha indicado.

Al segundo trimestre corresponde una inversión "semejante", ha apuntado, de 185 millones, que dará lugar a 1.005 viviendas públicas. En este periodo sobresale Lugo, con más de 76 millones de euros.

Son en total 20 nuevas obras de "diversos tamaños y precios" con lo que el Ejecutivo autonómico busca "una gran participación" por parte de las empresas. Habrá licitaciones también en A Coruña, Ferrol, Vigo y Pontevedra, junto a Lalín, A Estrada y Vilagarcía.

En el tercer trimestre, serán nueve proyectos, por 77 millones, con lo que se dará lugar a 418 nuevos hogares "distribuidos en ayuntamientos de los entornos de las grandes ciudades".

Entre las cifras, Allegue ha señalado que se harán 100 en Narón, por 19 millones; 78 en Ames, 73 en Carballo y también entran licitaciones en Arteixo, Culleredo, San Cibrao das Viñas, Bueu.

Por último, la Xunta deja 10 proyectos para licitar en el cuarto trimestre, para construir un total de 286 viviendas: en Ames (140 por 26 millones), Santiago (96 viviendas) y 50 en Sada, Viveiro, Baiona, Forcarei y Lalín.

CASI 400 VIVIENDAS CON TÉCNICAS INDUSTRIALIZADAS

Por la cuantía de licitación, la responsable de la consellería ha apuntado que son 31 obras de hasta 10 millones, 15 entre 10 y 20, tres de 20 a 30 y tres por encima de los 30. "Contamos con que esta variedad de importe y tamaño permita el acceso a las empresas", ha subrayado.

Así, ha reiterado que las actuaciones son de "diversas cuantías y tamaño" en A Coruña, Lugo y Pontevedra, y ha atribuido una "fuerte apuesta" en el Ayuntamiento de Vigo, donde "todas las actuaciones superan los 10 millones".

Asimismo, ha puesto el foco en un bloque de 392 viviendas de promoción pública que la Xunta licitará y en el que se emplearán técnicas industrializadas, por más de 74 millones, en A Coruña, Teo, O Porriño, Sanxenxo y Salceda de Caselas.

Por último, ha valorado que se trata de una "movilización histórica de casi 500 millones para nuevas viviendas de promoción publica" y ha asegurado que se hace porque la Xunta "tiene presupuesto y planificación previa que hace posible y medible" estas actuaciones.

"INVERSIÓN HISTÓRICA"

A continuación, el presidente del cluster de la construcción de Galicia, Diego Vázquez, ha aplaudido una inversión "histórica" y "nunca vista" después de "tanto tiempo" en que constructores pedían que la hubiese. "No quieres caldo, pues toma dos tazas", ha ilustrado.

"Ahora nos toca la pelota y bien que así sea", ha agregado, para señalar que existe "emergencia social" y "la sociedad demanda" vivienda, por lo que el sector debe "estar a la altura".

En este sentido, y ante una carga de trabajo "importante", ha aludido al "componente de compromiso social" que ha abogado por afrontar y ha apelado también al "cambio de modelo" con la tecnificación.

"AYUNTAMIENTOS QUE COLABORAN" Y OTROS QUE "NUNCA"

Por su parte, el presidente de la Xunta ha subrayado que "nunca hubo una apuesta tan importante en inversión y tan medida en los plazos" y ha coincidido en que "es una necesidad" que "siempre la hubo" pero "probablemente nunca fue atendida con la intensidad debida".

En lo que a la Xunta toca, ha garantizado "presupuesto" y ha recalcado que sin cuentas públicas todos los años estas actuaciones "no se pueden hacer". "Mientras tengamos capacidad, vamos a seguir poniendo cada año las cantidades para hacerle frente a esto programado", ha dicho.

En esta línea, ha augurado "mucha más actividad constructiva", puesto que esto se suma y es "complementario" a otros objetivos con colaboración público-privada, otras administraciones (ayuntamientos) y acciones en bajos comerciales.

Además, ha evidenciado "ciertos desequilibrios" en la licitación anunciada, y ha explicado que "es un reflejo de cómo colaboran los ayuntamientos", algunos, "y otros deciden no hacerlo por las razones que sea y con las consecuencias para los vecinos". "Cuando nos marcamos un plazo tenemos que intentar colaborar con quien está dispuesto a colaborar", ha apostillado.

Así, ha expuesto que es preciso "concentrar la vivienda pública en los lugares de más demanda, donde hay más población y en los alrededores" y "a partir de ahí hay ayuntamientos que quieren colaborar" y otros que "nunca quieren colaborar". "Pero en algunos sitios pudimos solucionarlo", ha añadido, en referencia a la existencia de suelo industrial.

En lo referente a la participación, ha valorado que "cuantas más empresas gallegas puedan hacerlo, mejor", respetando la normativa. "Cuanto más revierta en Galicia, no solo porque son empresas gallegas sino porque aquí hay magníficas empresas de construcción y sería una magnífica noticia", ha remachado.

Por último, sobre el "llamamiento a las técnicas industrializadas", ha constatado que "por ahí va a ir gran parte del futuro" y ha apostado por anticiparse.