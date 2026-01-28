La Xunta apela a las entidades locales a colaborar en la elaboración del Plan gallego de saneamiento

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, participa en Lugo en una jornada sobre el Plan General de Saneamiento de Galicia (PXGS) - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha animado este miércoles a las entidades que gestionan los sistemas de saneamiento y depuración (ayuntamientos, diputaciones, empresas dedicadas a la explotación de estos servicios, etc.) a colaborar en la elaboración del Plan General de Saneamiento de Galicia (PXGS) 2028-2033.

El objetivo, según ha indicado, es garantizar un servicio más eficiente y sostenible y, además, al coincidir con los ciclos de planificación hidrológica, permitirá reforzar la coordinación de las medidas en materia de gestión de aguas.

Durante su intervención en una jornada informativa sobre el PXGS celebrada en Lugo y de la que ha informado la Xunta en un comunicado, la conselleira ha puesto en valor esta "escucha activa" para trazar líneas de actuación necesarias para mejorar la eficacia y la transparencia de este servicio.

En ese sentido, ha subrayado que, aunque las competencias en este ámbito corresponden a las administraciones locales, el Gobierno gallego lleva años prestándoles apoyo técnico y financiero para que la ciudadanía disponga de servicios de calidad.

En el caso del PXGS, la prioridad será, según ha explicado Ángeles Vázquez, además de la construcción de nuevas infraestructuras, garantizar su correcto funcionamiento, su eficiencia y su integración con el medio ambiente y con el territorio. "Todas las inversiones carecen de valor si después no se realiza una correcta gestión y mantenimiento de las infraestructuras", ha añadido.

En concreto, en la jornada celebrada este miércoles, a la que también asistió el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, se han abordado las medidas de gobernanza de este plan, que requieren de la colaboración de las entidades encargadas de la gestión de estos servicios y que permitirán el correcto funcionamiento de esta planificación a largo plazo.

De este modo, la Xunta ha destacado que este plan contribuirá a mejorar las instalaciones de depuración que resulten insuficientes, reduciendo, por ejemplo, las infiltraciones en las redes municipales y mejorando la gestión de las aguas pluviales. Asimismo, además de optimizar la eficiencia energética de los sistemas, el PXGS también permitirá fomentar la reutilización de las aguas residuales ya depuradas, cuando sea viable, y facilitará garantizar el buen estado ecológico de las aguas y de los ecosistemas asociados.

Además, ha indicado que, tras acometer en un primer proceso un trabajo de análisis y diagnóstico de la situación, en la actualidad se está trabajando en la fase II de la preparación de este plan general. En concreto, esta etapa consiste en la redacción del mismo, programando acciones y medidas concretas para alcanzar los objetivos definidos en el Plan en un plazo determinado con el fin de mejorar los aspectos que fueron identificados como más relevantes y prioritarios en la fase anterior.

FINANCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN

En ese sentido, Ángeles Vázquez ha incidido en que la Xunta lleva años destinando importantes inversiones a la mejora de las infraestructuras y redes de saneamiento y depuración. De hecho, ha subrayado que este año 2026 destinará 3 de cada 5 euros del presupuesto de Augas de Galicia a actuaciones relacionadas con esta materia.

El Gobierno gallego ha asegurado que esta financiación se complementa con una "rigurosa planificación" porque se necesita "una estrategia que permita optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos gallegos respondiendo a retos actuales como, por ejemplo, los efectos del cambio climático o las nuevas necesidades sociales".

En esa línea, la Xunta ha indicado que está impulsando una nueva planificación estratégica en materia de aguas con el objetivo de optimizar la gestión de los recursos hídricos y de las infraestructuras hidráulicas. En total, se están elaborando cinco planes que permitirán orientar las actuaciones del Gobierno gallego en el apoyo a los ayuntamientos para garantizar la mejor prestación de servicios a la ciudadanía. Son, además del Plan General de Saneamiento de Galicia, el Plan General de Abastecimiento, el Plan Hidrológico Galicia-Costa, el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación y el Plan Especial de Sequía.