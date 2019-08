La Xunta apuesta por crear "sinergias" entre el sector del vino, el turismo y la economía

Publicado 25/08/2019 18:19:35 CET

El conselleiro de Medio Ambiente, José González, en la presentación de la LX festa do viño del Condado do Tea

El conselleiro de Medio Ambiente, José González, en la presentación de la LX festa do viño del Condado do Tea XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha desarrollado el plan de Estrategia de dinamización económica, territorial y turística para las comarcas vitivinícolas de Galicia, que permitirá poner los medios económicos necesarios para que "sea el propio sector el que decida su futuro".

El conselleiro do Medio Rural, José González, ha participado este domingo en la inauguración de la LX festa do viño del Condado do Tea, que se celebra en el municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño.

Durante la presentación del evento, González ha aprovechado para comentar que "el vino siempre está presente en tres ámbitos fundamentales: el medio rural, el turismo y la economía". De ahí, añade, surge la "necesidad de sumar sinergias para poner en valor los productos gallegos de calidad".

De esta forma el conselleiro ha indicado que la estrategia de la Xunta "mejora el posicionamiento de los vinos gallegos en su conjunto, reforzando su imagen de marca e identidad vinculada a los territorios donde se producen".

En este plan participan las consellerías de Medio Rural, de Economía, Emprego e Industria y la Fundación Juana de Vega. De este modo se abarcan todos los ámbitos socioeconómicos del territorio de las cinco denominaciones de origen y de las cuatro indicaciones geográficas protegidas.