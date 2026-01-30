La Xunta atribuye el recurso que motivó la paralización de su plan de dependencia a un "afán recaudatorio" del Gobierno

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visita una residencia de mayores en Santiago. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha manifestado este viernes que la paralización del plan de choque de la Xunta de dependencia y discapacidad, tras admitir el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno, responde a un "afán recaudatorio" del Gobierno central.

En una visita a una residencia pública en Santiago, la responsable del Ejecutivo gallego ha advertido de que el Estado pretende "copiar las homologaciones automáticas" por las que se presentó el recurso y que, ha destacado la Xunta en una nota de prensa, ya permitió reconocer la discapacidad automáticamente a más de 12.500 dependientes gallegos, al tiempo que se redujeron los tiempos de espera.

Por ello, ha insistido en que "la única motivación del Gobierno central es recaudatoria", ya que con esta simplificación de los trámites "dejó de recibir 114 millones de euros durante 2025 en Galicia".

Del mismo modo, Fabiola García también ha denunciado lo que considera un trato "desigual, injusto e inaceptable" del Gobierno central con la Comunidad, actuando, según ha apuntado, "de un modo que nunca se atrevería a hacer con comunidades como Cataluña o País Vasco".

"NUEVOS RETRASOS"

Además, la conselleira ha lamentado que la paralización del Plan de dependencia supondrá "nuevos retrasos y trastornos burocráticos" para los dependientes gallegos que, ha añadido, por esta decisión del Gobierno central, "deberán someterse a una doble valoración".

Por último, ha vuelto a reclamar al Gobierno central que cumpla con la Ley de Dependencia y asuma el 50% del coste de los servicios, "en lugar de reducir su aportación año tras año".