La Xunta cambiará de nuevo la normativa eólica en la ley de acompañamiento para facilitar mayores repotenciaciones

Archivo - Un parque eólico, a 28 de marzo de 2025, en Muras, Lugo, Galicia (España). El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que despeja el futuro de muchos proyectos de la industria eólica en Galicia. El hecho de que dos o más instalaciones de parqu - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha avanzado que la Xunta cambiará de nuevo la normativa eólica, en este caso a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2027, para elevar de un 10% a un 20% la variación máxima de potencia autorizada para que un proyecto de repotenciación se pueda considerar una modificación no sustancial del parque original.

Así lo ha anunciado en una visita a un parque eólico en Muras (Lugo), en donde ha explicado que el objetivo es aprobar este incremento de variación máxima de la potencia para facilitar la modernización y repotenciaciones de los eólicos en Galicia de cara a producir más energía con "menos impacto".

El Gobierno gallego persigue incentivar a los promotores a sustituir equipamientos antiguos para adaptarse a los avances tecnológicos, "evitando una tramitación más compleja y prolongada en el tiempo".

El parque de Muras, promovido por Iberdrola, forman parte de los nueve proyectos de repotenciación autorizados por la Xunta entre los años 2024 y 2025.

En total, son 24 los parques gallegos con actuaciones de este tipo ya terminadas, en ejecución o solicitadas. En su conjunto permitirán reducir el número de aerogeneradores de 1.047 a 150, 897 molinos menos en una reducción superior al 85%, al tiempo que se incrementará en un 35% la producción de energía.

En el caso de Muras, la repotenciación permitirá sustituir 74 aerogeneradores antiguos por tan 11 nuevos y más eficientes, mientras se mantiene una potencia de 47,3 megavatios. Además, los nuevos equipos incorporarán medidas específicas para proteger la fauna del entorno, especialmente a las aves, y liberarán entre 25 y 30 hectáreas de terreno una vez finalizadas las obras.