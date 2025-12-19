La Xunta celebra el aval de la USC al acuerdo de Medicina y mantiene para enero la reunión de la comisión de seguimiento

Archivo - De izquierda a derecha: el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; el rector de la USC, Antonio López; el rector de la UDC, Ricardo Cao; el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. - XUNTA DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha celebrado que la Universidad de Santiago de Compostela (USC) haya dado su visto bueno al acuerdo para descentralizar los estudios de Medicina --tomado a finales de noviembre por la Xunta y universidades--, de forma que la hoja de ruta acordada sigue adelante y se convocará la primera comisión de seguimiento para enero, como estaba previsto.

Las Consellerías de Sanidade y Educación han emitido un comunicado conjunto con el que celebran que la universidad compostelana haya resuelto sus "discrepancias internas", que se tradujeron en un 'no' de la facultad que dejaron los planes en suspenso durante varias semanas.

Sin embargo, este jueves, la facultad cambió su postura y, gracias a ello, la USC ha podido dar luz verde al convenio. "Se valida así el acuerdo alcanzado entre las universidades para la descentralización de los estudios de Medicina", apunta el Gobierno gallego.

Ahora, después de que la Universidad da Coruña (UDC) diese su 'sí' y ahora se haya sumado la de Santiago, falta un último visto bueno, el de Vigo. Su rector, Manuel Reigosa, ha anunciado este viernes que el Consello se reunirá de forma extraordinaria el martes para llevar a cabo su respectiva votación, que estaba agendada para el 1 de diciembre y se aplazó por la negativa de Medicina.

En su comunicado, la Xunta defiende la descentralización como la "fórmula idónea" para dar la "mejor formación" a los futuros médicos y "aprovechar las potenciales" del sistema en Santiago, Vigo y A Coruña.

"Por primera vez, podrá estudiarse en las tres ciudades todo el segundo ciclo de la titulación, tanto la teoría como la práctica, de los cursos de 4º, 5º y 6º", concluye el Gobierno gallego.

Con este acuerdo, UDC y UVigo se comprometen a no presentar las solicitudes de facultades propias, pese a que seguirán trabajando en ellas, hasta completar la descentralización, lo cual está marcado para el curso 2028/29. Solo podrían hacerlo en el caso de que cualquiera de las partes rompiera alguna de las cláusulas establecidas.